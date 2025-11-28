Detenido en Noáin por amenazas y daños con una escopeta tras discutir con vecinos por el uso de unos pastos

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 51 años ha sido detenido esta semana en Noáin por un delito de amenazas graves con arma de fuego (escopeta) y daños, tras discutir con vecinos de la zona por el uso de unos pastos del norte de Navarra.

Según han informado desde la Policía Foral, el hombre ocasionó, presuntamente, daños con un arma blanca en los neumáticos de uno de sus vehículos, y portaba en ese momento una escopeta. La detención fue realizada por agentes de Policía Judicial, apoyados por miembros de la División de Intervención.

En total, la Policía Foral ha abierto diligencias esta semana a 17 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

En materia de seguridad ciudadana, 5 varones han sido detenidos por delitos relacionados con la violencia contra la mujer en otras tantas localidades.

Por delitos contra las personas han sido detenidas tres personas. Entre ellas, un varón de 51 años en Ansoáin por un delito de robo con violencia o intimidación en un establecimiento de la localidad. La dueña del local, junto con un cliente, retuvo al joven cuando intentaba huir tras zarandear a la dueña del establecimiento cuándo ésta se lo impedía. Era ya conocido por robos anteriores en el mismo establecimiento.

También hay una persona es investigada por las lesiones ocasionadas en el rostro a un joven en los actos del Riau-Riau en las pasadas Fiestas de San Fermín, en Pamplona, al arrojar un vaso que golpeó al lesionado provocándole un corte que requirió de puntos de sutura.

Por requisitorias judiciales hay dos detenidos. Agentes reconocieron en un bar del casco antiguo de Pamplona a un varón de 40 años que cuenta con cuarenta antecedentes y con varias requisitorias de un Juzgado de lo Penal de la capital. Fue detenido por ello, tras intentar engañar a los policías aportando diferentes identidades falsas. En una plaza de la capital navarra fue localizado y detenido otro varón de 40 años reclamado por el Juzgado de Instrucción nº3 de Pamplona.

Por delitos contra el patrimonio se ha detenido e imputado a dos personas. En Pamplona, agentes de Policía Foral tuvieron conocimiento de un hurto de una bolsa con varios aparatos electrónicos valorados en más de 5.000 euros. La geolocalización de los aparatos llevó a los agentes hasta el Barrio de Buztintxuri. Allí localizaron a un varón que portaba una mochila y que intentó darse a la fuga. Una vez detenido, con ayuda de un vigilante de seguridad de un establecimiento cercano, se recuperaron los aparatos, que fueron devueltos a su legítimo propietario. En Cascante fue detenido un hombre por hurto de vehículo y robo con fuerza en las cosas.

Por un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, agentes de la Policía Local de Tudela pusieron a disposición de Policía Foral a un varón de 55 años que, tras causar diferentes altercados en establecimientos de ocio, se enfrentó a los agentes y les amenazó "gravemente". El Grupo de Policía Judicial de Policía Foral de Tudela se encarga de la instrucción de las diligencias, así como de poner los hechos en conocimiento del juzgado competente.

Por delitos contra la seguridad vial se han abierto diligencias a cuatro conductores. En un control preventivo de seguridad ciudadana en la Valdorba (NA-5100) fueron controlados los ocupantes de un vehículo cuyo conductor, de 24 años, circulaba careciendo de la vigencia del permiso por la pérdida de todos los puntos, dando además positivo en test indiciario de drogas (anfetamina/metanfetamina). Se les requisaron diversas herramientas de las que "no pudieron justificar su procedencia", y un machete de la guantera del copiloto.

En Galar se detuvo a un varón de 18 años, después de que agentes de seguridad ciudadana observasen a un ciclomotor realizar una maniobra extraña. Al intentar identificar al conductor, éste se dio a la fuga con el ciclomotor, "conduciendo de manera temeraria, obligando a otros vehículos a apartarse". Al ser interceptado por los policías actuantes, se resistió "de forma activa". Finalmente se comprobó que se había dado a la fuga al carecer del permiso de conducir. Se le imputan delitos de conducción temeraria, resistencia y desobediencia a los agentes, así como conducir un vehículo con el permiso suspendido.

En Villava, agentes de Policía Foral observaron en un polígono a un vehículo circulando "a una velocidad excesiva y de forma brusca para las condiciones climáticas del momento". Al percatarse de la presencia policial, el conductor intentó darse a la fuga, y al ser interceptado e identificado, reconoció que se había dado a la fuga por no tener el permiso de conducir por pérdida de puntos. Circulaba con la ITV y el seguro obligatorio caducados.

En Peralta se imputó a otro varón, al ser sorprendido conduciendo el vehículo de su propiedad, sin vigencia del carnet por pérdida de puntos, y con una suspensión vigente de un juzgado de Pamplona.