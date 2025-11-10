Detenido tras ocasionar daños por valor de 1.400 euros en prendas de ropa en un centro comercial de Pamplona

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido como presunto autor de un delito de daños por valor de 1.400 euros ocasionados en prendas de ropa cuando intentaba sustraerlas de unos grandes almacenes de Pamplona.

Según han informado desde la Policía Nacional, el personal de seguridad del centro comercial "detectó al hombre intentando robar varias prendas de abrigo de elevada cuantía". En concreto, se percataron de que estaba manipulando los dispositivos antirrobo que llevaba una de las prendas, "provocando así que saltara la tinta del interior, dejándola inservible para la venta".

Al comprobar el resto de abrigos del mismo modelo, resultó que había intentado lo mismo con otras ocho prendas, "quedando todas dañadas y ascendiendo el total de los perjuicios al establecimiento comercial de 1.400 euros". Por estos motivos, fue detenido como presunto autor de un delito de daños, y trasladado a dependencias policiales.

RECOMENDACIONES

En las últimas semanas, la Jefatura Superior de Navarra ha recogido alrededor de 20 denuncias por sustracciones en establecimientos comerciales. En este sentido, y ante el inicio de épocas de aumento de ventas en los comercios, Policía Nacional pone en marcha la campaña 'Comercio Seguro' a partir del 21 de este mes.

Según señalan desde el cuerpo policial, toda medida que "implique pérdida de tiempo para el delincuente" significa "un aumento de la posibilidad de detección y de respuesta adecuada ante el delito".

Las cámaras de seguridad deben enfocar al acceso del establecimiento y al lugar donde se encuentra la caja registradora. La grabación de las imágenes debe hacerse en un disco duro no localizable, ni desde el exterior ni vía internet. No se debe informar a personas desconocidas sobre los sistemas de seguridad adoptados en el establecimiento.

Una iluminación adecuada "da seguridad en los accesos, en el exterior y en las zonas que deben protegerse más". Es importante "evitar la confrontación con delincuentes, especialmente si están armados, y llamar a la Policía inmediatamente si se produce un robo o un suceso delictivo". También es "crucial" no manipular objetos ni evidencias, así como recopilar detalles de lo sucedido para facilitarlos a los agentes.