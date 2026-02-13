Detenido en Santesteban al ser sorprendido con 14 kilos de marihuana en un control de tráfico

Droga incautada al detenido. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral de Navarra, adscritos al Grupo de Prevención y Atención ciudadana de la Comisaría de Elizondo, detuvieron el día 11 de febrero de madrugada a un varón de 26 años por un delito de tráfico de drogas.

En el transcurso de un control preventivo de seguridad ciudadana, en la carretera NA-121-A, dirección Francia, a la altura de Santesteban, se introdujo al mismo a un vehículo, cuyo conductor y único ocupante estaba manipulando su teléfono móvil "de forma alterada y nerviosa". Los policías le requirieron para que dejara el terminal pero, haciendo caso omiso a los requerimientos, aún seguía manipulándolo, explican en una nota de prensa desde la Policía Foral.

Los agentes intervinientes percibieron que del vehículo se desprendía un fuerte olor a marihuana, ante lo cual, iniciaron el registro del mismo. Durante el registro, los policías localizaron en el interior del maletero dos grandes bolsas, conteniendo varios paquetes de marihuana envasada el vacío en su interior.

Ante la posibilidad de que el conductor del vehículo hubiera podido dar aviso a través del teléfono móvil a terceras personas, los agentes solicitaron el apoyo de más patrullas, al objeto de realizar una inspección más exhaustiva tanto del vehículo como de las inmediaciones.

Tras la inspección realizada, los policías actuantes se incautaron de un total de 36 paquetes de marihuana envasados al vacío, arrojando un peso total de 14 kilos. Por todo ello se detuvo finalmente al conductor, imputándole un delito de tráfico de drogas.

Las diligencias fueron instruidas por la división de Policía Judicial de Policía Foral y remitidas al Juzgado junto con la persona detenida, decretándose su posterior puesta en libertad.