Detenido en Tudela por agredir a su mujer en presencia de la hija de ambos, de siete años

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 50 años ha sido detenido este fin de semana en Tudela por agredir a su mujer, de 44 años, en presencia de la hija de ambos, de siete años de edad.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, el detenido fue trasladado a calabozos de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial. En total, se atendieron tres discusiones de pareja. En las tres discusiones existían menores en los domicilios.

Durante la jornada del viernes se realizaron tres pruebas de alcoholemia. Las dos primeras en calle Eza con positivos de 0,33 mg/litro y 0,64 mg/litro de aire espirado. La tercera fue realizada a un varón de 52 años que golpeó un árbol de la calle Frauca, produciendo daños tanto en el árbol como en su propio turismo. El conductor, que resultó ileso, dio un resultado de 0,68 mg/litro. Se tramitaron diligencias al Juzgado y el vehículo fue retirado de la vía pública.

Sobre las 1 horas se recibió el aviso de que había una cabra suelta en el polígono industrial municipal. Los agentes iniciaron su búsqueda y fue localizada por una patrulla de Policía Foral, que la entregó a la Policía Local. El animal fue depositado en el silo hasta su entrega al propietario, que fue localizado al día siguiente.

También de madrugada se atendió a un varón "agresivo" de 51 años, que se encontraba en un local de ocio nocturno y que finalmente fue denunciado en base a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Además durante la jornada nocturna se atendieron múltiples llamadas de personas con estado de embriaguez, aunque todas se solventaron "sin incidencia alguna".

Por último, a las 6 horas se detuvo a un varón de 45 años ya que presentaba una orden de búsqueda, detención y personación de un Juzgado de Tudela. Fue traslado a dependencias de Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial. Además, en su cacheo antes de entrar en calabozos, se le localizó marihuana, motivo por el que fue sancionado por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

El sábado, hacia las 15 horas, se atendió a un varón de 41 años al le había mordido en la pierna un perro de los denominados 'potencialmente peligrosos' cuando salía de comprar. El perro estaba atado a un banco y posteriormente se fue con su dueño. El ataque fue observado por dos testigos y la víctima interpondrá denuncia por los hechos, además de recibir asistencia médica. También se atendió a un joven de 15 años en la zona del 'pumptruck' que se había luxado la rodilla.

Además, se controló la zona de ocio y locales nocturnos, sancionando a varias personas por orinar en la vía pública, y se atendieron dos peleas, una de ellas entre cuatro mujeres entre 24 y 51 años. Tres de ellas comunicaron que denunciarían los hechos. La cuarta implicada fue sancionada además por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana al saltarse el cordón policial y continuar en su actitud agresiva alterando el orden público.

El domingo, a las 7 horas se observó un macetero de mobiliario urbano tirado en el cruce de Avenida Zaragoza con Gaztambide-Carrera. A través de las cámaras de video vigilancia, pudo observarse a cuatro jóvenes que transitaban minutos antes, y que dos de ellos, de 27 y 29 años, habían volcado el mismo. Fueron denunciados por la ordenanza de Conductas Cívicas.