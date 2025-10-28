Detenido en Tudela por tráfico de drogas tras ser localizado por un aviso de ocupación de una vivienda

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Tudela ha detenido a un joven de 19 años por un presunto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, tras acudir a atender un aviso por la posible ocupación de una vivienda deshabitada.

En concreto, un vecino alertó este lunes sobre las 21.30 horas acerca de la posible ocupación de una vivienda deshabitada en la calle Río de la Cuesta. Los agentes acudieron al lugar y localizaron a un varón de 19 años, que portaba un bolso personal con dos paquetes grandes de lo que pudiera ser hachís, una báscula de precisión y una hoja de cúter.

Según ha informado la Policía Local, la sustancia fue pesada con resultado de 40,6 gramos. Al tratarse de una cantidad superior a la establecida para el consumo diario y dado que existían indicios racionales de que dicha posesión tuviera como finalidad el tráfico de drogas, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito contra la salud pública, siendo trasladado a calabozos de la Policía Foral hasta su puesta a disposición judicial, según ha explicado la Policía Local.