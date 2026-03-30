Detenidos en Peralta una mujer de 80 años y un varón de 64 por un delito de tráfico de drogas

Material incautadas durante el registro - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 80 años y un varón de 64, ambos con antecedentes policiales, han sido detenidos este fin de semana en Peralta como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Según han informado desde la Policía Foral, el dispositivo comenzó tras recoger en la comisaría comarcal diferentes denuncias y múltiples quejas vecinales de "las prácticas delictivas que presuntamente realizaba la pareja" desde el domicilio de la detenida, por posible venta de drogas.

De las investigaciones practicadas se pudo comprobar que ambas personas contaban con antecedentes policiales, y se evidenció el "continuo trasiego de personas" por el domicilio, ubicado en la parte alta de Peralta, y que tras una breve estancia abandonaban el mismo. Las incautaciones, los restos de papelinas de aluminio, recortes de bolsas de plástico y diferentes pipas caseras de plástico "formaban parte del paisaje de los alrededores de la vivienda".

Todo ello motivó la solicitud de entrada y registro al Juzgado de Instrucción nº2 de Tafalla, Tras obtener la autorización, el Grupo de Intervenciones especiales (GIE) accedió al inmueble para su registro. En dicho registro, los investigadores se incautaron de 113 dosis de heroína y cocaína, sustancias para su corte, 1.620 euros en efectivo, básculas y material diverso para la manipulación de la droga.

Por todo ello se procedió a la detención de la mujer y del varón (que además realizaba labores de vigilancia), quienes fueron puestos a disposición judicial junto con el correspondiente atestado policial, siendo posteriormente decretada su puesta en libertad.

En total, durante el fin de semana Policía Foral ha recogido en las Oficinas de Atención Ciudadana 281 denuncias penales, 79 de ellas por delitos de hurto, 37 por delitos de daños, otras 19 por lesiones y 28 por estafas con tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje. Han sido 38 han sido las personas detenidas, 10 de ellas por requisitoria judicial nacional.

En materia de seguridad vial, el cuerpo policial ha detenido e investigado a 4 personas por diferentes delitos contra la seguridad vial y ha atendido 43 accidentes de tráfico que se han saldado con 8 heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías. Además, se han abierto diligencias a 4 personas por la comisión de distintos delitos.

Los accidentes se han producido en Estella, Arakil, Monreal, Legarda, Tudela, Odieta, San Martín de Unx y Arre, y 5 de los 8 heridos han sido trasladados a diferentes centros hospitalarios de Navarra. En 10 de los siniestros se han visto implicadas diferentes especies cinegéticas, tales como jabalíes y corzos.

Además, en tres de los accidentes viales atendidos este fin de semana se han visto implicados motocicletas y bicicletas. Desde Policía Foral se recomienda "precaución, respetar las normas establecidas, mantener la distancia de seguridad y adecuar la velocidad, a las circunstancias de la vía, teniendo siempre en consideración al resto de usuarios de la misma".

Las vías con mayor siniestralidad han sido las de casco urbano, donde se dieron 7 accidentes, seguida de la Ronda de Pamplona (PA-30), con 3 de ellos.

Este fin de semana se han llevado a cabo tres dispositivos especiales de tráfico, con motivo de otras tantas pruebas deportivas, en Estella/Lizarra, Villamayor de Monjardin y Etxauri, que se han desarrollado "con total normalidad y sin incidentes".

Además, 4 personas han sido investigadas por delitos de tráfico en Esteribar, Estella, Pamplona y Tudela. En los casos de Esteribar y Estella, la imputación por delito contra la seguridad vial se llevó a cabo tras sendos accidentes viales en los que los conductores arrojaron tasas de consumo de bebidas alcohólicas de 1,06 mg/l en el primer caso y de 0,81 mg/l, en el segundo caso -atendido en colaboración con la Policía Municipal de la localidad de Estella-.

También por arrojar positivo con tasa de delito de 0,75 mg/l se ha imputado a un varón en Tudela en una identificación de rutina, tras efectuar el usuario "una maniobra extraña". En Pamplona ha sido imputado otro varón por carecer del permiso de conducir, igualmente tras comprobar los agentes sus datos de filiación, "tras una maniobra que llamaba su atención".