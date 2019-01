El director de Open Arms ve "algo de cobardía" en el Gobierno de España y lamenta que el barco siga retenido

Publicado 29/01/2019 13:48:49 CET

El director de la ONG Proactiva Open Armas, Óscar Camps, ha afirmado que el Gobierno de España tenía "la oportunidad de sacar pecho delante de la Unión Europea" en torno al salvamento de personas migrantes en el mar Mediterráneo pero ha lamentado que en lugar de ello mantiene "paralizado" el buque de la ONG en el puerto de Barcelona.

"El problema es político, es una decisión política, me imagino que algo de cobardía hay", ha afirmado Óscar Camps en Pamplona, donde este martes ha ofrecido una conferencia organizada por el Gobierno de Navarra con el título 'La determinación de salvar vidas frente a la deshumanización de Europa'.

El director de la ONG ha explicado que el barco sigue retenido en Barcelona y ha explicado que no tiene "mucha esperanza" sobre la situación. Así, ha considerado que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que comparecerá el Congreso el próximo 7 de febrero, mantendrá "el mismo discurso".

En concreto, argumenta el Gobierno de España, según Óscar Camps, que "el incumplimiento de algunos convenios por parte de algunos países europeos obliga al Open Armas a navegar muchas millas para desembarcar a los náufragros rescatados, pero si realmente navegamos muchos días para llegar a España porque otros países no nos abren sus puertos, lo que es ilógico que el Gobierno español nos mande al puerto más lejano, a Algeciras, que son tres días más de navegación".

Del mismo modo, justifica el Gobierno el bloqueo en que el barco no es de pasaje, "omitiendo que el derecho marítimo dice que los náufragos no ocupan plaza ni de pasaje ni de tripulante", ha explicado Camps. "Seguirán manteniendo este discurso, pero espero que la resolución sea favorable. Tenemos el derecho a favor y la administración en contra", ha indicado.

El director de la ONG ha incidido en que le "sorprende que un Gobierno progresista en vez de sacar pecho delante de la Unión Europea del servicio de salvamento que tiene en el sur de España, de tener una organización que defiende los derechos humanos en el mar, y pone en aprieto a los países que incumplen diferentes convenios, nos penaliza y nos paraliza el barco".

Óscar Camps ha explicado que tienen que acatar la situación porque si se cometieran irregularidades "la responsabilidad sería del capitán, si no, seríamos un poco más desobedientes".

No obstante, ha afirmado que la ONG busca "100.000 desobedientes que pongan 10 euros porque hay más barcos y no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo". "Así que, si no lo podemos hacer con un barco con bandera española lo haremos con un barco con otra bandera", ha indicado.

Además, Óscar Camps ha sido muy crítico con la política de la Unión Europea, afirmando que "se están vulnerando los derechos humanos en aguas internacionales y eso es lo que venimos denunciando, y por lo visto incómoda a Italia, a Europa y también a España, porque en estos momentos hay una situación preelectoral que hace que el tema migratorio sea utilizado como arma electoral". "Me imagino que viene por aquí el miedo a que una organización pequeña como la nuestra pueda venir una vez al mes a desembarcar 200 o 300 personas cuando por Barajas entran 300 o 400 al día de forma irregular", ha indicado.

Óscar Camps ha señalado que "España, como frontera sur de Europa, está recibiendo ahora más presión a través de Marruecos". "No tenemos otra opción, geográficamente somos el sur de Europa y si no entran por Grecia o por Italia, entrarán por España. Esta es la consecuencia de pagar a terceros países para que retengan a estas personas. Si le pagamos a Erdogan 6.000 millones para retener a los sirios en turquia, y a Libia le estamos pagando a través de Italia, es muy normal que ahora Mohamed VI diga qué hay de lo mío y reclame a España una revisión del acuerdo que tiene con Marruecos", ha indicado.

Ha añadido que "es evidente que esta no es la política adecuada y mucho menos lo es silenciar lo que ocurre y evitar testigos incómodos de lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, donde se vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la Convención de Ginebra".

Del mismo modo, ha señalado que "Libia es un infierno". "La propia UE denuncia lo que está ocurriendo en Libia. Es donde el número de muertos es más importante. Estamos financiando un campo de concentración europeo en Libia. Lo estamos haciendo con nuestro dinero. Estamos adiestrando a grupos armados libios en el sur de España para que intercepten a embarcaciones que huyen de Libia y los devuelvan contra su voluntad al mismo infierno del que huyen", ha indicado.

Además, Camps ha incidido en que "en aguas internacionales no hay migrantes, nadie es ilegal, en aguas internacionales o se navega o se naufraga, y si vas en una embarcación precaria y con peligro de naufragio, tienes que ser rescatado inmediatamente, y así lo dicen los convenios".