Las discrepancias en el informe de Comptos sobre las Cuentas Generales de 2024, este lunes en la Mesa y Junta

Archivo - El presidente de la Cámara de Comptos, Ignacio Cabeza. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra celebra este lunes su sesión ordinaria. Una de las cuestiones que centrará el orden del día es el informe de la Cámara de Comptos de las Cuentas Generales de Navarra de 2024 que fue corregido después de que los miembros del órgano fiscalizador mostraran su desacuerdo con la conclusiones del borrador que elaboró el auditor.

Según explicaron desde Comtpos, los miembros de la entidad, es decir, el presidente de la institución, el secretario general y el resto de auditores, mostraron su desacuerdo con las conclusiones debido a "la incorrecta aplicación de las normas de auditoría e interpretaciones jurídicas no fundamentadas". Consideraban que en determinadas afirmaciones y conclusiones del autor había "meros juicios personales del auditor que no pueden admitirse en la labor de una institución rigurosa".

Así, tanto UPN como el PPN, han solicitado la comparecencia del presidente de la Cámara de Comtpos, Ignacio Cabeza, para que explique este informe sobre las Cuentas Generales de 2024 y las discrepancias con el borrador del auditor. Los regionalistas han solicitado también que comparezca el propio auditor.

Estos mismos partidos han solicitado la comparecencia de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu, pata que informe sobre los resultados del 'XXVI dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia'. UPN, además, quiere que Maeztu explique la situación de las listas de espera en discapacidad.

Los 'populares', a su vez, quieren que la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, explique las implicaciones del cierre de las piscinas públicas de Larrabide.

En otro orden de cosas, UPN ha registrado una interpelación sobre política general en materia de régimen institucional y de autogobierno. Contigo-Zurekin ha presentado una moción que insta al Instituto Navarro de la Memoria a elaborar un estudio historiográfico "exhaustivo" en el que se aborde "la dimensión completa de la actuación en Navarra del Patronato de Protección a la Mujer y de su ecosistema institucional"; mientras que EH Bildu ha registrado una moción sobre el 50 Aniversario de los sucesos de Montejurra 76.

En la sesión de este lunes también se dará trámite a varias preguntas parlamentarias sobre, entre otras cuestiones, sobre cómo va a responder el Gobierno de Navarra ante las consecuencias derivadas de la guerra en Irán, sobre el destino del superávit de las cuentas públicas o sobre los procesos de contratación de la empresa Hithium. También sobre las medidas a adoptar ante la plaga de conejos, para reducir las agresiones a sanitarios o sobre la aprobación de una nueva Ley Foral de Salud "ante la falta de respaldo sindical".