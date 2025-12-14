Las divulgadoras Climabar ofreceran una charla en Pamplona sobre el impacto medioambiental de la 'fast-fashion'

Archivo - Las divulgadoras científicas Carmen Huidobro y Belén Hinojar (Climabar). - MADRE CORAJE - Archivo

Pamplona acoge el próximo martes 16 de diciembre a las 18.30 la charla de Climabar, el dúo de divulgación climática formado por Carmen Huidobro y Belén Hinojar, a iniciativa de la Fundación Madre Coraje. El encuentro tendrá lugar en Katakrak y abordará "las consecuencias medioambientales ocultas tras la fast-fashion y la industria textil".

CLIMABAR -formado por Carmen Huidobro y Belén Hinojar, amigas de la infancia y expertas en Ciencias Ambientales y Comunicación Audiovisual- nació durante la crisis de la Covid-19. Entre conversaciones, vino y cerveza, "comenzaron a compartir inquietudes sobre la crisis climática y detectaron la necesidad de comunicar más allá de las personas ya eco-concienciadas", explican desde Madre Coraje en una nota de prensa.

Su objetivo es "llegar a donde las campañas verdes no consiguen llegar: a quienes este tema se les hace bola". Para ello han publicado el libro 'Manual para dar la turra sobre el cambio climático', han colaborado en programas televisivos como El Intermedio, y su comunidad en Instagram (@climabar_) supera ya las 100.000 personas.

Con varios reconocimientos por su labor divulgativa, Climabar aterriza ahora en Pamplona para explicar "de forma amena, directa y sin tecnicismos qué hay realmente detrás del modelo de fast-fashion, uno de los sectores más contaminantes del planeta". Durante la charla, "desmontarán mitos, explicarán datos clave y ofrecerán herramientas para entender el impacto de la industria textil sin caer en la saturación informativa".