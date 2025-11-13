Una docena de comercios rurales reciben asesoramiento para favorecer su "fortalecimiento y desarrollo"

Las responsables de Santesteban Interiorismo, Plazaolako denda y Panpoxa durante la visita del director general Ezcurra a sus comercios de Santesteban. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 establecimientos rurales han recibido asesoramiento especializado para favorecer su "fortalecimiento" con el programa de apoyo al comercio del ámbito rural impulsado por el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo.

Su director general, Pablo Ezkurra, ha visitado en fechas recientes los comercios Ríos de Flores (en Peralta), Allo Mobiliario (en Allo) y Santesteban Interiorismo (en Santesteban), participantes también en esta iniciativa.

La sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) ha sido la encargada de facilitar el acompañamiento y el asesoramiento individualizado a los comerciantes participantes. Este trabajo se ha realizado en coordinación con los Grupos de Acción Local (GAL) Cederna-Garalur, Consorcio EDER, Asociación TEDER y Consorcio Zona Media, cuyos equipos técnicos han detectado los comercios seleccionados, explica el Ejecutivo foral en un comunicado.

Según ha destacado Ezkurra durante la visita "este programa ha buscado mejorar la formación empresarial de las y los comerciantes y dotarles de nuevas herramientas que puedan implementar en sus negocios". "Si queremos evitar la despoblación de nuestras zonas rurales es fundamental reforzar y acompañar al comercio rural con el objetivo de que sigan creando riqueza y vida en toda Navarra", ha concluido el director general.

Entre otras temáticas se han abordado asuntos como la estrategia comercial y de marketing, la organización interna, el análisis de la viabilidad económico-financiera, herramientas de gestión y digitalización. Todas ellas han sido tratadas de forma individualizada y según las necesidades específicas de cada comercio.

El propósito final ha sido "dotar a cada negocio de una hoja de ruta adaptada, realista y estructurada en aquellos aspectos que han considerado reforzar, favoreciendo así su fortalecimiento y desarrollo".

COMERCIOS PARTICIPANTES

- Plazaolako denda (Lekunberri): producto de alimentación local, artesanía y merchandising.

- Santesteban Interiorismo (Santesteban): mobiliario y decoración que cuenta con servicio de interiorismo.

- Allo Mobiliario (Allo): comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico.

- Tienda-bar de Zuñiga: comercio al por menor de alimentación de productos de primera necesidad y bar.

- Carnicería Sagardoy (Ochagavía): comercio al por menor de venta de productos cárnicos y elaborados.

- Panpoxa (Aoiz): comercio al por menor de venta de mercería, ropa y complementos.

- K de Kabila (Tafalla): comercio al por menor de prendas de vestir y complementos hechos a mano y customizados por la propietaria. Incluye también arreglos de ropa.

- Pastelería Dey Obrador (Peralta): elaboración artesanal, con materia prima natural y de calidad, de productos de panadería y pastelería y punto de venta de dichos productos.

- Ríos de Flores (Peralta): floristería, flores, planta de exterior y creaciones basadas en la flor.

- Librería Rosel (Murchante): librería, papelería, prensa, juegos, juguetes y complementos.

- Carnicería Basarte (Villafranca): carnicería con venta de productos elaborados.

- Bondesio (Buñuel): taller de confección y venta de productos textiles para el hogar, ropa y complementos personales.