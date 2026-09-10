El doctor Pablo Irimia, nuevo director de Neurología de la CUN

Doctor Pablo Irimia. - CUN

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El doctor Pablo Irimia ha sido nombrado director del departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra, hospital en el que se dedica al abordaje e investigación de cefaleas desde hace más de 25 años.

Pablo Irimia se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y realizó su formación especializada en la Clínica. Además, ha realizado estancias de investigación y formación en hospitales de Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, y ha sido coordinador del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

"El objetivo de esta nueva etapa es fortalecer el departamento para mejorar la atención de los pacientes con enfermedades neurológicas y continuar avanzando en los ámbitos de docencia e investigación, propios de nuestro modelo de hospital", señala el doctor Irimia.