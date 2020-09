El doctorado, tema principal del primer webinar del ciclo 'Innovation Fridays' organizado por el Gobierno foral

PAMPLONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Salidas profesionales en investigación: el doctorado y su convocatoria de ayudas 2020-2021', ha sido la primera sesión del ciclo 'Innovation Fridays' (viernes de innovación), una serie de webinars periódicos organizado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral.

En el encuentro mantenido esta mañana, que ha sido inaugurado por el consejero Juan Cruz Cigudosa y la directora general de Universidad, Ana Burusco, se ha dado a conocer la convocatoria de ayudas 2020-2021, que se publicará en próximas fechas y que mantiene las principales características de ediciones anteriores, salvo el procedimiento y la tramitación. Así, este año será totalmente online, lo que redundará en "una simplificación y agilización de los trámites a realizar por los solicitantes".

La convocatoria, cuyo fin es fomentar la realización de programas de doctorado de excelencia científica y de interés estratégico para Navarra y la incorporación de investigadores e investigadoras al sistema navarro de I+D+i (SINAI), prevé la concesión de 10 ayudas por un importe global de 687.180 euros.

También se ha anunciado el principal cambio en la convocatoria de Movilidad Predoctoral Internacional, que se limitará a las personas beneficiarias de una ayuda predoctoral del Gobierno de Navarra. En la sesión, además, se ha dado a conocer la experiencia personal de tres jóvenes doctorandos y doctorandas, beneficiarios de las convocatorias de años anteriores.

Elisa Braco, que desarrolla en la UPNA la tesis 'Desarrollo de aplicaciones para la segunda vida de baterías Li-ion: caracterización, modelado y análisis de envejecimiento', ha valorado positivamente este tipo de ayudas porque el doctorado es un "proceso largo" en el que "hay épocas más difíciles".

En este sentido, ha considerado fundamental contar con un "respaldo" de estas características. "Hay que asumir que es un trabajo muy personal, que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más, pero cuando obtienes resultados esa sensación no tiene precio", ha indicado.

Por su parte, Julen Sanz, que realiza su tesis 'Evaluación genotoxicológica in vitro de ingredientes funcionales y frituras de restauración colectiva' en la Universidad de Navarra, ha puesto de relieve que el doctorado "se ve como leer artículos, estar en la biblioteca y nada más". "Pero hay mucho más por hacer aparte de leer, es un trabajo, el Gobierno de Navarra nos permite tener un contrato con la propia universidad. Que nadie se crea que es seguir con la carrera, ni muchísimo menos", ha manifestado.

Finalmente, Andión Arteaga, que desarrolla en la Universidad Rovira i Virgili, su tesis 'Between stones and bisons. The lithic assemblage of Gran Dolina TD10.2 (Atapuerca)', ha indicado que este tipo de ayudas son "absolutamente necesarias". "A día de hoy, es prácticamente imposible realizar una tesis con dedicación completa sin una beca, porque necesitas trabajar para subsistir", ha subrayado.

'Innovation Fridays' es un ciclo de webinars periódicos organizado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital. Con esta iniciativa, que pretende alcanzar una sociedad más digital y basada en el conocimiento, se persigue "fortalecer la comunicación del Gobierno de Navarra con las personas, entidades de investigación, empresas y otras administraciones navarras involucradas e interesadas en la Sociedad del Conocimiento y Digitalización".

Cada evento 'Innovation Fridays' tratará una temática que permitirá a Navarra "ser más competitiva y colaborativa en conocimiento, además de digitalizada", ha destacado el Gobierno foral en una nota.

Según ha expuesto, las próximas sesiones versarán sobre Medicina Personalizada, digitalización, la excelencia de investigación en Navarra o Compra Pública de Innovación, entre otros.