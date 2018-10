Domínguez defiende su "compromiso" con la sanidad pública frente a las críticas de UPN

Publicado 22/02/2018 10:20:15 CET

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha defendido el "compromiso" del Ejecutivo por "fortalecer el sistema sanitario público, algo que se ha reflejado en todos los presupuestos", y ha destacado mejoras en listas de espera o la reversión al sistema público de servicios privatizados.

Por contra, durante el debate de una interpelación presentada por UPN, el parlamentario regionalista Sergio Sayas ha afirmado que "la habilidad del consejero para gestionar es nula" y ha indicado que "no hay un Gobierno que haya gestionado peor la sanidad pública".

Fernando Domínguez se ha preguntado "cómo se atreve" el parlamentario regionalista "a insistir en que este Gobierno está deteriorando la sanidad pública, cuando la legislatura pasaba se recortó hasta lo indecible y probablemente lo único que no recortaron fueron las listas de espera".

El consejero ha señalado que en 2018 hay 30.500 personas menos en lista de espera que hace 3 años, "aunque no es menos cierto que hay que seguir trabajando y no estaremos satisfechos mientras haya miles de pacientes esperando".

Además, ha destacado que "el compromiso del Gobierno de Navarra por fortalecer el sistema sanitario público se ha reflejado en todos los presupuestos de Navarra y esta apuesta decidida nos ha posibilidad avanzar en el ámbito asistencial, en la prevención, en revertir al sistema público servicios prioritarios que desde UPN se encargaron de mantener privatizados".

Entre otras medidas adoptadas durante la legislatura, Domínguez ha destacado que el departamento "ha apostado por la universalización sanitaria desde el primer día de residencia en Navarra; ha apostado por una nueva política de salud sexual y reproductiva para atender una nueva realidad social, ampliándose la cartera de servicios; se han puesto en marcha nuevas ayudas al copago farmacéutico, y se ha iniciado la estrategia de envejecimiento activo".

Del mismo modo, ha valorado la publificación del servicio de cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra y "el significativo esfuerzo inversor en infraestructuras, con un incremento del 90 por ciento en la consignación presupuestaria respecto a 2015".

Por contra, el parlamentario de UPN Sergio Sayas ha afirmado que la política sanitaria del Gobierno "se asemeja a un volcán y tiene dos partes: por un lado expulsar humo y por otro tapa con lava todo lo que se encuentra en el camino". "A lo largo de la legislatura hemos visto planes humo, que son la especialidad del consejero, sin cronogramas y sin presupuestos", ha censurado.

Por el contrario, ha considerado que el departamento "ha arrasado cualquier cosa que ha sido buena en la gestión sanitaria". "Ha gastado 61 millones de euros en conciertos, lo que antes llamaban privatizaciones. Sólo apuestan por lo público como eslogan, pero a la hora de la verdad, nada. Su modelo es el de la dejadez, solo han venido a defender la sanidad pública de boquilla, porque la realidad es que la ha empeorado. Lejos de aumentar la actividad en los hospitales públicos han recurrido a la privatización constante, algo que criticaban cuando eran oposición", ha censurado.

En el ámbito de las listas de espera, ha afirmado que es "inasumible que el Gobierno se haya ha gastado 295 millones de euros para que la gestión sea tan pobre". "Un gestor mediocre le daría mil vueltas al consejero gestionando ese dinero", ha asegurado.

Sergio Sayas ha afirmado que la gestión del consejero "no puede ser peor, no hay un gobierno que haya gestionado peor la sanidad pública". "El consejero ha venido a ejercer de tombolero. No ha podido poner un dato encima de la mesa. No ha dicho más que humo y soflamas", ha afirmado.

Por otro lado, el parlamentario de UPN ha acusado al Gobierno de "inadmisible falta de transparencia" y de "intentar ocultar información" por el caso de legionela en el Hospital Reina Sofía de Tudela. "El consejero no ha dado una sola explicación. Cada vez que hay que dar la cara por una cuestión, se esconde en la madriguera y le pasa el micrófono a alguien que tiene por debajo. Esto demuestra una vez más que el cargo le viene grande.", ha censurado.

Fernando Domínguez ha criticado que el parlamentario de UPN "vuelve a hacer uso partidista de lo que nunca debe utilizarse".