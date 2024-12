Domínguez dice que en noviembre volverán a bajar las listas de espera aunque de forma más moderada que en octubre

PAMPLONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha manifestado este martes que las listas de espera en el mes de noviembre en la Comunidad foral volverán a bajar y ha afirmado, sobre el trabajo en torno a una nueva ley de Salud, que "si no hacemos nada", a medio o corto plazo el sistema "va a quebrar" y "vamos a tener que dejar servicios que estamos dando a la población". "El tiempo de no hacer nada ya ha pasado", ha aseverado.

A preguntas de los periodistas al final de un acto, Fernando Domínguez ha indicado que "normalmente cuando hablamos de listas de espera nos referimos casi siempre a primeras consultas" y ha precisado que si bien no podía ofrecer los datos de noviembre, "sí sabemos que ha ido bien, van a bajar las listas de espera".

"Estamos satisfechos; en octubre bajaron casi 5.000 pacientes en las listas de espera y en noviembre, también ha habido un descenso, más moderado, lo que demuestra que cuando se trabaja a tope y todos los días del mes, sin festivos, se nota y las medidas del departamento están dando resultados", ha expuesto, para añadir que los meses de diciembre y enero se van a notar en las listas de espera porque "hay muchos festivos y vacaciones de los profesionales".

Sobre consultas sucesivas, Domínguez ha indicado que le preocupan menos porque "son pacientes ya incorporados al sistema, que tienen una referencia y si realmente necesitan una visita porque ha surgido una incidencia van a ser vistos".

Por otro lado, el consejero ha indicado, en torno a la centralita inteligente instalada en los centros de Atención Primaria, que "no tenemos datos pero la impresión es buena tanto para los profesionales de admisión como para los pacientes". "Este sistema libera el uso del teléfono y facilita la vida de las personas porque no tienen que estar pendientes de realizar una llamada tras otra", ha comentado.

Respecto a los trabajos de elaboración de la nueva ley foral de salud, el consejero ha señalado que "en este momento no queda duda de que hay que hacer algo, el tiempo de no hacer nada ha pasado". "No hacer nada no es una opción", ha afirmado, para exponer que "hay que abordar el cambio, es un cambio necesario para dar a la ciudadanía navarra el sistema sanitario que merece". "La ley de Salud vigente es de 1990, ha cumplido con creces y la sociedad de entonces no tiene que ver con la de ahora", ha explicado, para indicar que "solo quien está cómodo en el pasado puede cuestionar" la actualización de esta ley.

Sobre la creación de una empresa pública para la gestión del SNS, Domínguez ha comentado que "el borrador del anteproyecto está en un proceso de participación pública y lo estará hasta finales de diciembre". "Recogeremos las aportaciones, sugerencias... por lo que quedan muchos meses de diálogo, de debatir porque queremos una ley de salud estable y permanente en el tiempo", ha afirmado, para indicar que buscan "un sistema sanitario más ágil, más flexible y para eso hay que hacer una nueva ley, montar un entramado jurídico que nos permita hacerlo y si para eso hay otras alternativas que no sea un ente público empresarial será valorado".

En otro orden de cosas, acerca de la petición del PPN de cesarle como consejero, ha señalado que "es algo que forma parte del juego político, para mí no es ningún juego". "Cuando no hay ningún motivo sobre el que cargar las tintas contra el sistema de salud, se carga contra el consejero por la mala gestión en general; pues que concrete", ha dicho.

Según ha manifestado, "depende quien pida mi cese no me importa, para mí es casi un honor porque está claro que no compartimos la forma de ver la sanidad, la forma de ver la política, la forma de entender la vida y que me pidan el cese determinadas personas no me importa". "Cuando me vaya a ir será por motivos personales, por motivos profesionales, cuando la presidenta de mi partido o del Gobierno hayan perdido la confianza en mí pero no porque me lo pidan determinadas personas", ha comentado.