Dos avatares creados con Inteligencia Artificial resolverán las dudas de los visitantes del Archivo de Navarra

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos avatares a tamaño real generados mediante Inteligencia Artificial, Archibaldo y Archibalda, recibirán desde el próximo lunes a los visitantes que acudan al Archivo Real y General de Navarra y resolverán sus dudas sobre la historia y el patrimonio de Navarra, intentando que las respuestas "no sean demasiado largas" y "buscando llamar la atención de las personas de menor edad".

Así lo ha señalado este martes la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, en la presentación de este nuevo proyecto de inteligencia artificial que busca "lograr una comunicación bidireccional" entre el Archivo Real y General de Navarra y sus visitantes. En el acto también han participado Joaquim Llansó, director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, y de Carlos Fernández de Vigo, CEO de Professor Octopus AI_LAB.

En la presentación, Esnaola ha explicado que ambos avatares, cuentan con "personalidades totalmente distintas", estarán ubicados en la galería del archivo. La figura masculina está inspirada en el primer archivero de Navarra, José Yanguas y Miranda, mientras que la figura femenina está basada en la figura "más moderna y actual" de la archivera. "Ambos gozan de una capa de originalidad que hace más cercana la interacción con el usuario", ha señalado, tras valorar que se trata de un "trabajo conjunto" de colaboración público privada "orientada a la innovación en las instituciones públicas" que "aúna pasado, presente y futuro".

Según Esnaola, se trata de una nueva herramienta que "enriquece al archivo" y un proyecto "de gran valor" sobre la divulgación del conocimiento que se nutre de una base de datos "sólida y fiable", como es la del Archivo, "con la innovación y la tecnología al servicio de la sociedad". "Esta nueva herramienta viene a complementar, no a sustituir, a las personas que trabajan en los archivos. No compiten ni remplazan, sino que apoyan la labor del personal del archivo y refuerzan la atención al público cuando el edificio está abierto pero el servicio de consultas de documentos está cerrado", ha destacado.

En la misma línea se ha mostrado Llansó, que ha incidido en que estos avatares "no pretenden competir con 'Archivo abierto', nuestra herramienta web donde difundimos el patrimonio documental de Navarra que conservamos aquí, y "tampoco sustituyen" a la atención a los usuarios en sus investigaciones "que se desarrolla cotidianamente de manera presencial", sino que "se orienta a las personas que no tienen esa relación directa o previa con la institución".

Según ha explicado, los avatares no buscan en Internet y dan una respuesta, pues "sabemos que las respuestas que contiene el universo virtual son bastante distintas entre sí o pueden ser incluso equivocadas". Los avatares realizan la búsqueda en las bases de datos del Archivo "hasta que son capaces de dar una respuesta".

También ha explicado que "no están volcados todos los documentos que hay en este Archivo" y que "de momento", hay temas "muy concretos". De esta forma, se irán incluyendo las temáticas "que los usuarios vayan sugiriendo a través de sus preguntas".

Asimismo, Llansó ha remarcado que la información de los avatares "va aumentando conforme se les vayan haciendo nuevas preguntas, es un proceso acumulativo", de forma que "aprenderán más cuanto más se les pregunte". La información que podrán aportar estos avatares estará relacionada, por el momento, con guerras y batallas, castillos y fortalezas, catedrales y monasterios, fiestas y bailes, leyendas, cancioneros, poemas, cuentos o paisaje.

Por su parte, Carlos Fernández de Vigo ha destacado el trabajo realizado durante dos años para lanzar estos avatares, conformados por "una decena de modelos de Inteligencia Artificial interconectados" que incorporan una base de datos cuenta con más de 150.000 entradas. Según ha señalado, "se acerca un cambio" equiparable al descubrimiento de la imprenta, "con implicación en todas nuestras facetas". Por ello, ha apostado que este cambio provocado por las nuevas tecnologías "se conviertan en una oportunidad".

El proyecto se inició en otoño de 2022 como una colaboración público - privada entre el Archivo de Navarra y el grupo de empresas Dr. Platypus & Ms. Wombat junto a su Unidad de I+D Empresarial, Professor Octopus AI_LAB, dedicada a la investigación y creación de herramientas de IA con especial atención en las Industrias Creativas y Digitales.

"APRENDIZAJE CONTINUO"

'Archibaldo' y 'Archibalda' "pueden ofrecer millones de respuestas ya que sus 150.000 entradas no son textos simples, son un amplio texto que incluye mucha información y que les permite interactuar con dicha base de datos y extraer las diferentes respuestas desde las entradas, siendo capaces de crear una nueva respuesta si ésta no existía previamente". De esta forma, la mayor parte de las respuestas de los avatares "no son cerradas ni están diseñadas de antemano, sino que se generan en función de la pregunta".

Están diseñados para la divulgación de conocimiento entre la ciudadanía de todas las edades. Los temas de conversación disponibles abarcan desde información general que afecta al propio Archivo (horarios, fondos, características del edificio e instalaciones o preguntas frecuentes) hasta cuestiones relacionadas con el patrimonio y la historia de Navarra.

El sistema de generación de contenidos es escalable e incorpora sistemas basados en IA para desarrollar un "aprendizaje continuo y supervisado, en base a las interacciones con los usuarios". Por lo que cuanto más hablen 'Archibaldo' y 'Archibalda' con los visitantes, más irá creciendo su conocimiento.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

En cuanto a la privacidad y la seguridad, el nuevo sistema "no graba ni almacena ningún dato sobre las personas con las que interactúa, sólo utiliza la cámara para detectar que hay una persona frente al guía e iniciar el software de consulta".

Se ha previsto una revisión del proyecto en mayo de 2024, donde se analizarán los primeros meses de vida de los avatares y se planteará la incorporación de nuevos contenidos conforme a productos ya existentes producidos por el Archivo, como catálogos de exposiciones temporales y textos de microexposiciones.