Dos detenidos en Pamplona acusados de tráfico de drogas

Archivo - Policía Municipal de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en una operación motivada por las quejas recibidas que manifestaban su malestar por el tráfico de estupefacientes que se podría estar produciendo en un portal del barrio de San Juan y en calles cercanas.

En el mes de noviembre, la Brigada de Policía Judicial y la Brigada de Proximidad de Policía Municipal de Pamplona, de manera coordinada, comenzaron con las investigaciones y establecieron distintos dispositivos de vigilancia con el fin de comprobar que las informaciones recibidas eran ciertas y coherentes.

Durante el tiempo que ha durado la investigación, el equipo instructor ha podido constatar que uno de los varones investigados, afincado en Pamplona, se dedicaba a distribuir en pequeña escala cocaína y heroína.

Tras las investigaciones practicadas, el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona autorizó la entrada y registro del domicilio del investigado. La entrada al mismo se realizó junto con el Grupo de Intervenciones Especiales de Policía Foral. Durante el registro practicado, los agentes incautaron bolsas de recortes, una báscula de precisión en funcionamiento, dinero en efectivo, varios envoltorios de plástico con sustancia blanquecina que dio positivo en cocaína en la prueba de detección de drogas, bolsas de plástico con marihuana y un bote de plástico con sustancia de corte, entre otros, según ha informado la Policía Municipal.

Al finalizar el registro, se procedió a la detención de la persona investigada y de otro varón que residía en la misma vivienda, en cuya habitación los agentes encontraron sustancias estupefacientes preparadas para su venta y distribución.

Los detenidos son dos varones, de 42 y 46 años, que cuentan con antecedentes contra la salud pública por tráfico de drogas. Ambos ya han sido puestos a disposición judicial.