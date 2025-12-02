Dos heridos en el accidente múltiple de Esquíroz reciben el alta, 2 están estables y el niño de 10 años sigue en la UCI

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos de las cinco personas que resultaron heridas ayer lunes en el accidente múltiple de Esquíroz han recibido el alta y otros dos se encuentran estables, mientras que el niño de 10 años, cuyo pronóstico es grave, permanece ingresado en la UCI pediátrica sin "nuevas incidencias".

En concreto, según han informado desde el Gobierno foral, han recibido el alta la mujer de 46 años que resultó herida con contusiones, y el padre de los niños, de 41 años, que también sufrió policontusiones.

Por su parte, la madre, de 42 años, permanece ingresada en observación (con seguimiento conjunto por UCI) aunque se encuentra estable. Sufrió politraumatismos, fracturas y laceraciones de diferente consideración.

También se encuentra estable la niña de 12 años, que sufrió politrauma con fractura de pelvis. Permanece ingresada en observación y su pronóstico es reservado.

Sin embargo, continúa ingresado en la UCI pediátrica "sin nuevas incidencias" el niño de 10 años que sufrió un politrauma con parada respiratoria recuperada y fractura de pelvis. Su pronóstico grave.

ACCIDENTE EN BERRIOSUSO

Por otro lado, a las 14.18 horas se recibió el aviso de otro accidente, en esta ocasión en Berriosuso, en la carretera NA-4100, con 8 personas trasladadas. El siniestro consistió en el choque de una furgoneta contra una vivienda.

En el accidente resultaron heridos un varón de 65 años que este martes ha recibido el alta, al igual que un joven de 20 años que sufrió policontusiones. También han recibido el alta un varón de 59 años que sufrió una fractura vertebral y un varón de 29 años con un traumatismo cervical y en la rodilla.

Por su parte, permanecen estables una mujer de 44 años que sufrió un hematoma voluminoso en la región mamaria y que sigue ingresada en observación; una mujer de 46 años con un politraumatismo y fractura, también ingresada en observación; y un varón de 70 años con varias fracturas, ingresado asimismo en observación.

Una mujer de 46 años que sufrió una fractura vertebral continúa ingresada en Neurocirugía del Hospital Universitario de Navarra.