Dos heridos en una colisión entre dos vehículos en Mutilva

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 18 años y un hombre de 54 han resultado heridos este jueves en una colisión entre dos vehículos en la carretera NA-2310, kilómetro 2,9, en Mutilva.

El suceso se ha registrado sobre las 18.10 horas. Los dos heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra, la mujer con cervicalgia leve y el hombre con cervicalgia y contusión torácica de pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Al lugar del accidente han sido movilizados Bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital avanzado y ambulancia de soporte vital básico, y la Policía Foral.