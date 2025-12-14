Dos heridos, entre ellos un menor de 12 años, en una colisión entre dos vehículos en Noáin

Imagen de los dos vehículos implicados en la colisión frontal. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 49 años y un niño de 12 años han resultado heridos este domingo por la mañana en una colisión frontal entre dos vehículos que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 7,8 de na N-121, en el término municipal de Noáin, en el Valle de Elorz.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 6.30 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia medicalizada y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 49 años, con politraumatismos de pronóstico reservado, y un niño de 12 años, con contusiones de carácter leve.

Como consecuencia del accidente, la carretera ha quedado cortada en su punto kilométrico 8 entre las 6.30 y las 8.50 horas.