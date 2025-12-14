Dos heridos, entre ellos un menor de 12 años, en una colisión entre dos vehículos en Noáin

Imagen de los dos vehículos implicados en la colisión frontal.
Imagen de los dos vehículos implicados en la colisión frontal. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 14 diciembre 2025 10:58
   PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de 49 años y un niño de 12 años han resultado heridos este domingo por la mañana en una colisión frontal entre dos vehículos que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 7,8 de na N-121, en el término municipal de Noáin, en el Valle de Elorz.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 6.30 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia medicalizada y la Policía Foral.

   Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 49 años, con politraumatismos de pronóstico reservado, y un niño de 12 años, con contusiones de carácter leve.

   Como consecuencia del accidente, la carretera ha quedado cortada en su punto kilométrico 8 entre las 6.30 y las 8.50 horas.

