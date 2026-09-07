Dos heridos graves tras una salida de vía con vuelco en la AP-15

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

PAMPLONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de carácter grave en la salida de vía con vuelco de un turismo en el kilómetro 45,4 de la autopista AP-15, en el término de Olite.

Hasta el lugar se han desplazado tres patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, una dotación de bomberos, helicóptero de SOS Navarra y una ambulancia UVI móvil, según ha informado la Guardia Civil.

El conductor del vehículo, un hombre de 65 años, vecino de Oñati (Guipúzcoa), y una ocupante, mujer de 63 años, vecina de Sevilla, han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra por el helicóptero de SOS Navarra y la ambulancia UVI móvil respectivamente.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.