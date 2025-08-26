Dos heridos leves en un accidente de tráfico en Garínoain

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han resultado heridos leves en un accidente de tráfico ocurrido este martes en Garínoain, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 9.49 horas en el kilómetro 61 de la AP-15, donde un vehículo se ha salido de la vía. Como consecuencia, un varón de 20 años y una mujer de 18 han resultado heridos con contusiones leves y han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han desplazado Bomberos de Tafalla, un equipo médico, una ambulancia SVB, así como agentes de la Policía Foral.