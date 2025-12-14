Dos heridos leves en una colisión entre dos vehículos en el Valle de Egüés

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas leves este domingo por la tarde en una colisión por alcance de dos vehículos que se ha producido en el punto kilométrico 0,0 de la NA-2300, en el Valle de Egüés.

El aviso del accidente se ha recibido a las 18.10 horas y hasta el lugar se han desplazado los bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a una mujer de 56 años y un hombre de 55 años, ambos con contusiones de pronóstico leve.