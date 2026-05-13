Dos heridos en una salida de vía con vuelco en Baztan

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, de 82 y 42 años, han resultado heridos este miércoles al sufrir una salida de vía con su vehículo y volcar a la altura del punto kilométrico 38,2 de la N-121-A, en Baztan.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 13.44 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Oronoz, un equipo médico, una ambulancia medicalizada y otra convencional, y la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente, uno de los afectados ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha tenido que ser rescatado. Posteriormente, la ambulancia medicalizada ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un hombre de 82 años con una herida en extremidad inferior de pronóstico reservado. La ambulancia convencional ha trasladado a un varón de 42 años con una contusión torácica de carácter leve.