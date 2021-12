La edil que sustituirá a Abaurrea llegará al pleno de presupuestos y Maya dice que "se ha acabado el teatro"

PAMPLONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral ha remitido al Ayuntamiento de Pamplona la credencial necesaria para que Garbiñe Bueno sustituya a Joxe Abaurrea como concejal de EH Bildu, después de que éste dimitiera tras una condena a seis meses de prisión por unos incidentes con la ikurriña en el chupinazo de 2019.

De esta forma, el pleno del Ayuntamiento de Pamplona podrá estar al completo en su próxima sesión, el 30 de diciembre, en la que se votarán los Presupuestos municipales para 2022.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que, una vez confirmado que Abaurrea podrá ser sustituido "se ha acabado el teatro" y ha criticado la actitud que han mantenido en los últimos días los grupos de la oposición, que le han reprochado la posibilidad de que en el pleno del día 30 salieran adelante los Presupuestos de Pamplona por la ausencia de un edil de Bildu.

Maya ha afirmado que "han montado una gorda con amenazas de mociones de censura, escenificando una salida del pleno, porque se apresuraron a decir que la nueva concejal no llegaba, ha sido un teatro absoluto para intentar blanquear a Abaurrea". "Quieren ser víctimas cuando han sido verdugos. Abaurrea pudo estar en el anterior pleno -en el que los grupos de la oposición abandonaron la sesión- y me piden a mi que respete el voto", ha criticado.

Así, insistiendo en la misma línea, Maya ha señalado que "se acabó el tema, ha sido un absoluto paripé con el que han querido tensionar la vida municipal, nadie ha pensado en los Presupuestos de Pamplona, se han apresurado a decir que no los iban a aprobar, cuando lo interesante hubiera sido debatir los Presupuestos".

Además, Maya ha dicho que, "pese a las presiones, estoy orgulloso de haber mantenido el criterio de que un delincuente no se le puede salvar la ausencia en el pleno".

Sobre la posibilidad de que la situación se reconduzca y se puedan aprobar los presupuestos reeditando el acuerdo con los socialistas, pese al rechazo ya anunciado por el PSN, Maya ha afirmado que "el PSN ha querido dejar a Pamplona sin Presupuestos por una pretendida falta de confianza". "Si le parecen bien los Presupuestos que los apoyen y si no que no los apoyen, pero desde el minuto uno se han apresurado a decir que no los iban a apoyar sin saber de qué iban los Presupuestos. Es política de la mala", ha lamentado.