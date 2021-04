Educación amplia el servicio de transporte escolar a 1.870 estudiantes de Bachillerato, FP Básica y Grado Medio de FP

PAMPLONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha ampliado el servicio de transporte escolar para el curso 2021-2022 a 1.870 estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional Básica y Grado Medio de FP.

De este modo por primera vez el alumnado de FP Básica contará con este servicio siguiendo lo establecido en la LOMLOE y se reservarán plazas en las rutas organizadas para el alumnado menor de 18 años de Bachillerato y Grados Medios de FP, según ha destacado en una rueda de prensa el consejero de Educación del Gobierno foral, Carlos Gimeno.

Además, la licitación de las nuevas rutas prestará servicio al alumnado de la mayor parte de los Institutos de Educación Secundaria.

Según ha indicado el consejero Gimeno, "supone una importante ampliación en el número de alumnos y alumnas con transporte garantizado y un significativo aumento de las enseñanzas y etapas que ven asegurado el derecho al transporte o, en su caso, la reserva de plazas en las rutas organizadas a los centros para el alumnado menor de 18 años de Bachillerato, Grados Medios de FP y Formación Profesional Básica".

El Departamento de Educación garantiza que el alumnado de ciclos postobligatorios menor de 18 años de Bachillerato y Grados Medios de FP dispondrá de transporte escolar hasta sus centros educativos en las rutas organizadas para los estudiantes con derecho a transporte a través de la ocupación de plazas vacantes en los autobuses de las rutas organizadas. En concreto, son 1.512 plazas garantizadas para uso preferente de este alumnado (con edades de 16 a 18 años). Ello será posible gracias a la incorporación de autobuses de mayor capacidad en las rutas o bien aumentando su número.

Estas 1.512 plazas garantizadas para uso preferente de alumnado de Bachillerato y Grados Medios de FP (con edades de 16 a 18 años) su suman a las plazas 10.130 para alumnado con derecho, incluyendo al alumnado de FPB, alcanzando un total de 11.642 plazas.

Para ser beneficiarios de las mismas deberán cursar estudios en los centros de zonificación adscritos para la enseñanza básica obligatoria o en centros cercanos en el caso de FP, siempre y cuando mantengan los horarios compartidos con la ESO.

Además, el alumnado de Formación Profesional Básica también podrá disfrutar por primera vez del derecho al transporte a sus centros gracias a la consideración de la FPB como enseñanza básica en virtud de lo establecido en la LOMLOE. Sobre un total estimado de 745 alumnos y alumnas de FPB matriculados en centros públicos, unos 358 tendrán transporte escolar en rutas organizadas mientras que otros 288 recibirán ayudas individualizadas (los restantes 99 son estudiantes de la propia localidad del centro).

12 RUTAS EN ESO

De igual forma, el alumnado de la mayoría de los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Navarra podrá contar con este servicio el próximo curso ya que se mantienen o se amplían 12 rutas existentes desde las localidades de Azagra, Mendavia, Santesteban, Larraintzar, Berriozar, Castejón, Cortes, Ribaforada, Fustiñana y Cabanillas, Villava, Pamplona, Cintruénigo y Viana, y se ponen tres autobuses nuevos desde Noáin, Aoiz y Carcastillo a sus centros de referencia de Bachillerato.

La regulación del transporte escolar se realiza sobre la base de la Orden Foral 102/2017 que considera únicamente como alumnado beneficiario: el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Enseñanzas de Educación Especial. Por el contrario, no incluye el derecho a ser transportado a escolares de educación postobligatoria, si la distancia desde el domicilio al centro en línea recta no llega a 3 kilómetros o si el domicilio y colegio están en la misma localidad.

Para dar respuesta a las necesidades generadas Educación ha llevado a cabo en enero-febrero de este año un proceso de consulta en el que ha recibido un abundante número de propuestas que han sido incorporadas en el diseño del nuevo mapa de rutas.

La licitación del transporte escolar combina criterios de "eficacia y eficiencia" en el uso de los fondos públicos con la atención a circunstancias especiales amparadas en la normativa. Por ello, el mapa de rutas contempla excepciones, "la mayor parte de las cuales se van a respetar a la espera de finalizar un análisis en profundidad del mapa de transporte escolar de Navarra", ha explicado el consejero Gimeno.

El consejero de Educación ha destacado el "importante avance" que supone esta licitación en la consecución del objetivo establecido en el acuerdo programático de legislatura, ampliándolo además a los ciclos de grado medio de FP, aunque ha reconocido que "queda todavía camino por recorrer para llegar a reconocer el derecho al transporte escolar a todo el alumnado de Bachillerato y al de los ciclos de Grado Medio de FP, bien sea transportándolos o con ayudas individualizadas". A lo que ha añadido que, "para ello será necesaria la modificación de la Orden Foral que regula el transporte escolar y la dotación en las partidas presupuestarias de la suficiente consignación para abordar este objetivo de forma completa, incluyendo ayudas individualizadas para el alumnado que no encaje en las rutas ordinarias".

No obstante, Educación ha anunciado que se va a "regularizar alguna ruta en la que los alumnos con derecho caben en un taxi o no es necesario un autobús o que no cumple los requisitos de la orden foral vigente".

El coste de licitación de las rutas de transporte escolar para el curso 2021-2022 se calcula en torno a 12 millones de euros en vehículos de más de 9 plazas.

SIN AFECTACIÓN POR EL MOMENTO POR LA SANCIÓN DE COMPETENCIA

Respecto a los posibles efectos que podría tener en la licitación del transporte escolar la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a 33 empresas navarras de transporte por crear "una trama para repartirse y encarecer los concursos del Departamento de Educación", Eneko Ardaiz, director del servicio de Infraestructuras Educativas, ha señalado que el Departamento "no tiene noticias de la resolución ni de la incompatibilidad de las empresas para poder concursar o no, por lo tanto, entendemos que las empresas van a poder licitar en igualdad de condiciones como lo hicieron hace cinco años".

Ardaiz ha dicho que esta es la situación, "a expensas de una notificación que pudiera venir de Madrid en sentido contrario". "Debería ser el Tribunal de Contratos central el que determine si estas empresas tienen incompatibilidad para contratar con cualquier administración pública. A la espera de esa notificación, de momento pueden concursar", ha asegurado. Ardaiz ha señalado que si se produjeron este pronunciamiento, el Departamento "no tiene más opción que cumplir estrictamente lo que nos diga el órgano jurisdiccional que resuelva".

En la misma línea, el consejero Carlos Gimeno ha afirmado que "parece que la sanción económica sí es firme, pero la sentencia en el momento actual no es firme porque está recurrida y la capacidad para licitar está intacta, otra cuestión será la sentencia posterior".