Educación comunica a los centros educativos públicos de Navarra que no se les reducirá ningún grupo en el curso 2026-27

Archivo - Educación autoriza a cuatro centros educativos a abandonar el PAI - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha comunicado este viernes a los centros educativos de la red pública de la Comunidad foral en los que se había previsto una reducción de unidades para el curso 2026-2027 que no perderán ninguno de los grupos con respecto a la oferta del curso actual. Los centros educativos públicos no solo mantendrán los grupos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que tienen en el presente curso, sino que verán incrementarse notablemente el número de unidades el próximo curso para atender las nuevas necesidades educativas, según ha informado el Ejecutivo.

En una "interpretación" amplia de la ley foral de UPN sobre los conciertos educativos aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado 14 de mayo, el departamento de Educación, "con el fin de garantizar la máxima protección de la educación pública", ha decidido el mantenimiento de las unidades actuales de cada centro educativo en aplicación del criterio de etapa y no del número global de unidades del sistema educativo público.

Una decisión del departamento que dirige el consejero Carlos Gimeno, ha expuesto el Gobierno, que traslada a la educación pública "el tratamiento protector que la ley regionalista establece hacia los centros privados concertados, a los que se les ha concedido una moratoria de un año para las catorce unidades que Educación aprobó reducir".

En el correo electrónico remitido hoy por el departamento de Educación a los centros educativos de la red pública de Navarra, se les informa que en breve plazo se concretará la oferta definitiva para el curso 2026-2027, en la que los grupos a recuperar se asignarán en el nivel en el que las previsiones de ratio sean mayores, ha añadido.