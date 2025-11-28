Educación iniciará en enero un pilotaje de enseñanza de castellano para estudiantes extranjeros en tres localidades

PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra va a desarrollar a partir del próximo mes de enero un pilotaje educativo para reforzar el conocimiento de la lengua castellana de estudiantes extranjeros escolarizados en los centros de enseñanza de Cintruénigo, Corella y Castejón.

Los institutos de estas tres localidades, según han indicado desde el Gobierno en una nota, "cuentan con un numeroso grupo de alumnado de procedencia extranjera e incorporación tardía que desconoce por completo o maneja con dificultad la lengua castellana en la que se imparte la enseñanza".

Para "reforzar el aprendizaje básico del castellano y mejorar los niveles de competencia curricular de este colectivo", Educación dotará con dos nuevos docentes al instituto de enseñanza secundaria IES Alhama de Corella, otros dos al IESO La Paz de Cintruénigo y un docente de refuerzo al IESO de Castejón.

Estos profesionales desarrollarán un programa de acogida integral con el objetivo de ofrecer "respuestas educativas centradas en la alfabetización y aprendizaje de la lengua, como acción favorecedora de la equidad y compensación de las desigualdades en la educación". El Departamento calcula que esta acción alcanzará aproximadamente a 75 estudiantes matriculados en estos centros.

El pilotaje constituye una de las primeras medidas interdepartamentales de atención a la población inmigrante anunciadas por la presidenta de Navarra, María Chivite, en el reciente Debate sobre el Estado de la Comunidad, concretamente en el ámbito educativo, y se van a centrar en estos centros "por su elevado número y porcentaje de alumnado de incorporación tardía, que presenta desfases significativos a nivel lingüístico y de aprendizajes".

Además, estos tres IES e IESOs son los únicos centros para la etapa de Secundaria de sus localidades. Esta experiencia, que se prolongará hasta el mes de junio de 2026, se enmarca también en el Plan estratégico para el alumnado socialmente vulnerable establecido en los compromisos derivados del acuerdo presupuestario para el año 2025.

Constituirá "una actuación más de las desarrolladas desde el Departamento de Educación en esta zona de Navarra durante estas dos últimas legislaturas, en el contexto del trabajo desarrollado en la mesa de trabajo en materia de inclusión y cohesión social de las localidades".

En junio de 2026 se efectuará una evaluación de las actuaciones que permita adoptar decisiones de cara al futuro. Para el desarrollo del pilotaje se van a trasladar a los centros desde el Servicio de Inclusión, Igualdad y convivencia unas bases y orientaciones a desarrollar "adaptándolas a sus necesidades y a las respuestas de atención a la diversidad que ya tengan implementadas".

El Departamento ha destacado que el alumnado que accede a los centros educativos desconociendo el idioma "precisa de programas intensivos y focalizados que aborden de forma explícita y bien fundamentada aspectos como la conciencia fonológica, la enseñanza de vocabulario o las habilidades narrativas". De esta forma "se mejorarán los niveles de competencia curricular de este alumnado para acceder a tiempo completo a grupos ordinarios".

NUEVA LICITACIÓN EN CINTRUÉNIGO

Por otro lado, el Departamento de Educación va a volver a licitar las obras de ampliación del colegio Otero de Navascués de Cintruénigo, previéndose que la licitación se publique de nuevo en este próximo mes de diciembre.

Educación licitó las obras de ampliación del colegio Otero de Navascués el pasado 23 de julio. A la licitación concurrieron dos licitadores y el Departamento resolvió la adjudicación el pasado 26 de septiembre a la empresa Construcciones Garbayo Ayensa S.A. por un importe de 1.551.898,10 euros IVA incluido y un plazo de ejecución de nueve meses.

Sin embargo, el adjudicatario presentó la renuncia a la ejecución del contrato. Habiendo contactado con la segunda empresa participante en la contratación, esta comunicó que no estaba interesada en la ejecución por lo que el Departamento deberá volver a licitar estas obras.