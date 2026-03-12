Educación iniciará las obras de ampliación del IES Alhama de Corella en abril

Proyecto de ampliación del IES Alhama - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adjudicado a la empresa Obra Pública La Ribera, S.L. por un importe de 733.828,76 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 6 meses, las obras de ampliación del IES Alhama de Corella. Se prevé que las obras comiencen en el mes de abril y que estén finalizadas en el mes de septiembre de este año.

La ampliación propuesta aumentará la capacidad total del centro en cinco aulas en planta semisótano, con una superficie construida total aproximada de 540 metros cuadrados adecuando el centro a la normativa vigente en materia de actividad clasificada, explica el Ejecutivo foral.

Además, se construirá un nuevo ascensor que permite salvar las barreras arquitectónicas de esta planta sótano, comunicándola con el resto de plantas del edificio y mejorando sustancialmente la accesibilidad.