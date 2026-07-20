Educación prevé la climatización de sus proyectos educativos más destacados y trabaja en una red de refugios climáticos

Archivo - Aula de la Escuela Infantil Egunsenti en Erripagaña. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra contempla la climatización incorporada de los nuevos centros educativos de todas las nuevas obras importantes que impulsa y de las que ya tiene proyecto constructivo y gestionará la incorporación de sistemas de climatización de las principales obras de ampliación de centros ya existentes que están en tramitación, además de comenzar a establecer una red de refugios climatizados en institutos y centros integrados de Formación Profesional como medidas de protección contra las altas temperaturas.

Entre los centros que van a disponer de estos espacios con la climatización incorporada están el IES de Lodosa, el IESO de Castejón, el nuevo CIP ETI de Tudela, el IESO del Valle del Queiles, la nueva CIP ESTNA o el IESO de Ribaforada en la ampliación de FP de Grado Medio, según ha indicado Educación.

El departamento que dirige el consejero Carlos Gimeno ha anunciado que, ya iniciado el curso escolar 2026-2027, comenzará los trámites para la climatización de las aulas con alumnado de Educación Especial de los centros propiedad del Gobierno de Navarra, financiando la climatización de esas estructuras con fondos propios.

Durante el presente año 2026 ya se están climatizando las estructuras de Educación Especial existentes en centros de Infantil y Primaria de propiedad municipal a través de una subvención directa de 600.000 euros del departamento a las entidades locales. Además, ha indicado el Ejecutivo, se están ya climatizando todas las escuelas infantiles propiedad del Departamento de Educación, así como los dos centros de Educación Especial públicos de Navarra, Andrés Muñoz Garde en Pamplona y Torre Monreal en Tudela. Educación ha comenzado por la Educación Especial y el ciclo 0-3 al ser este alumnado especialmente vulnerable a los fenómenos climáticos extremos.

Algunos ayuntamientos navarros ya han comenzado a adoptar actuaciones propias para mejorar las condiciones térmicas de sus escuelas infantiles. Es el caso de Ablitas, donde la escuela infantil 'Mi cole' contará próximamente con un sistema de refrigeración. La instalación fue la propuesta más votada en los presupuestos participativos celebrados recientemente en la localidad, al recibir cerca del 60% de los apoyos emitidos. El ayuntamiento dispone de una partida de 8.000 euros para ejecutar la actuación.

También Peralta ha decidido actuar. Su ayuntamiento aprobó de forma urgente una inversión de 10.000 euros para refrigerar la escuela infantil. El consistorio prevé además estudiar actuaciones similares en otros edificios educativos del municipio.

Ciudades como Barcelona, por ejemplo, ha logrado poner en marcha un ambicioso plan que pretende climatizar todos los centros educativos de la ciudad antes de 2030. Se financiará, en parte, con dinero procedente de la tasa turística que cobra la ciudad. También en Ciudad Real su ayuntamiento ha climatizado las escuelas infantiles.

Consciente de la afección que las cada vez más frecuentes e intensas olas de calor provocan en el normal desarrollo de la actividad académica de los centros educativos, Educación reservará fondos propios para comenzar a partir de 2027 a diseñar una red de refugios climáticos, "climatizando adecuadamente espacios con una mayor capacidad que pueden servir para que tanto el alumnado como el profesorado puedan desarrollar su actividad en condiciones de confort térmico". Será un avance más en la planificación de actuaciones de mejora anexo al Plan de Infraestructuras Educativas del departamento.

Aunque el departamento no ha concretado aún una reserva presupuestaria concreta, el cálculo es que llegue a crear refugios climáticos en unos 20 centros de Secundaria y FP al año.

Asimismo, Educación reservará fondos para una convocatoria de ayudas a entidades locales en la que se permitirá optar a los municipios por la financiación de cubiertas de patios, nuevas aulas ikasNOVA, accesibilidad, mejoras generales o medidas de climatización, en este último concepto con la misma idea de refugios climáticos que en Institutos de centros de FP, priorizando espacios que beneficien al máximo de alumnado/profesorado. El objetivo del departamento es llegar a un elevado número de centros.

Educación va a realizar un pilotaje en algunos centros educativos de la Ribera para estudiar las diferentes opciones para un mejor confort térmico de los espacios docentes públicos. Tras ese pilotaje, se planificará la estrategia de actuación en los diferentes centros.

DISEÑO PASSIVHAUS

El departamento de Educación ha expuesto que ya incorpora medidas de aislamiento y sostenibilidad térmica y protección contra las altas temperaturas en sus proyectos. El futuro CIP de FP de Oronoz Mugairi, el recién finalizado colegio de Infantil y Primaria de Ancín, el de Ituren y la nueva ETI de Tudela, han incorporado o incorporarán criterios Passivhaus o contienen la optimización de orientaciones para minimizar el impacto del cambio climático.

Las obras de remodelación integral de ETI San Juan, del CIP Lumbier o del colegio de Zudaire incorporan criterios Passivhaus. Educación instala sistemas de ventilación mecánica (IES Barañáin), ha sustituido en decenas de centros la carpintería de vidrio simple por otra aislante de altas prestaciones, naturaliza patios (IESO Pedro de Atarrabia, IES Askatasuna, IES Marcilla) y rehabilita cubiertas con mejores aislamientos (IES Plaza de la Cruz, CIP Burlada, CIP Donapea, IES Irubide).