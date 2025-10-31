EH Bildu declina pronunciarse sobre los altercados en Pamplona: "Cuando llegue el momento, haremos las valoraciones"

Archivo - La portavoz del EH Bildu en el Parlamento de Navarra , Laura Aznal. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha declinado pronunciarse este viernes, al término de la firma del acuerdo presupuestario con el Gobierno de Navarra, acerca de los disturbios que se registraron este jueves en Pamplona a cargo de grupos radicales que protestaban contra una convocatoria del activista Vito Quiles que no se llegó a celebrar.

"Hoy estamos aquí para hablar de Presupuestos", ha señalado la portavoz de EH Bildu, a preguntas de los periodistas durante una comparecencia en el Palacio de Navarra tras firmar el acuerdo presupuestario con el Ejecutivo foral.

Aznal ha señalado que "es un acontecimiento muy importante poder hablar del séptimo acuerdo con el Gobierno de Navarra de María Chivite y del décimo primero en el cual no incide la derecha en Navarra y a eso nos vamos a remitir hoy". "Cuando llegue el momento, haremos las pertinentes valoraciones", ha señalado Laura Aznal.