EH Bildu destaca que ha habido "avances" en Navarra pero pide al Gobierno "mucha más ambición"

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha afirmado este jueves, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que "ha habido avances en lo social, se han dado pasos en lo económico y en lo democrático, pero queda mucho por hacer y va a ser totalmente necesaria mucha más ambición por parte de este Gobierno".

Laura Aznal ha subrayado que "la inercia no es una opción, necesitamos una energía activa y propulsora, hay que pisar el acelerador, porque, si no, no seremos capaces de afrontar los retos que tenemos frente a frente".

La portavoz de EH Bildu ha reivindicado "el papel determinante" que ha tenido la formación abertzale "para que la derecha y sus políticas hayan quedado atrás para fortuna de las mayorías populares, de la clase trabajadora de esta Comunidad". "Recientemente hemos firmado el acuerdo presupuestario para el 2025, diez Presupuestos consecutivos con la derecha en la irrelevancia, diez años de otro tipo de políticas. Sin duda, es la gente la que gana", ha sostenido.

La portavoz parlamentaria ha afirmado que EH Bildu tiene "clara cuál es la dirección" que se debe seguir, "apostamos por políticas públicas que tengan vocación de cambios profundos, que estén arraigadas al territorio y que tengan visión estratégica".

Además, Laura Aznal ha reivindicado "una gobernanza feminista, porque vivimos una realidad que responde a un sistema patriarcal al que hay que responder de manera estructural con políticas valientes, con políticas transversales en las que todos y cada uno de los departamentos tomen las medidas pertinentes, con visión interseccional, para avanzar en las políticas feministas".

La portavoz de EH Bildu ha afirmado que se debe corregir "la brecha salarial; la carga de trabajo añadida por cuidados y que, a menudo, expulsa por la vía de los hechos del empleo remunerado a las mujeres; que una gran parte de las empresas navarras no tengan aún plan de igualdad; las nuevas formas de violencia; la brecha de género ideológica que, según algunos estudios, empieza a ser evidente, y sobre todo la violencia machista más o menos visible que se ejerce contra las mujeres".

Entrando a otras materias concretas, Laura Aznal ha hablado de fiscalidad, para afirmar que "si bien es cierto que la reforma fiscal que se emprendió en 2015 nos ha permitido tener unos Presupuestos expansivos y estables hasta la fecha, estamos lejos de la presión fiscal de los países europeos más avanzados socialmente, tenemos una fiscalidad que carga principalmente a las rentas del trabajo mientras que las rentas del capital tienen un tratamiento totalmente ventajoso, y esto es injusto".

Aznal ha lamentado que "este año, una vez más, hemos perdido la oportunidad de aprobar medidas para una fiscalidad progresiva, en la que quien más tiene más aporte, y que sirva de herramienta para redistribuir la riqueza y siente las bases de una sociedad más justa".

También se ha referido a la situación del servicio público de salud, que "no es capaz a día de hoy de atender a las necesidades de la ciudadanía". "El difícil acceso a la Atención Primaria, las listas de espera, la falta de especialistas, la alta temporalidad de la plantilla... Tenemos un problema estructural y necesitamos medidas estructurales, pero sobre la mesa tenemos un borrador de ley foral que nos ha decepcionado", ha indicado.

En ese sentido, ha señalado que "no vemos una apuesta clara por el sistema público de salud, y nosotras no vamos a permitir que se abra una puerta a la privatización de nuestro sistema público sanitario". Aznal ha subrayado que "esta ley ha de ser dialogada y consensuada, porque marcará el futuro de la sanidad navarra para las próximas décadas".

También ha señalado la portavoz de EH Bildu que "el acceso a la vivienda es un problema de primer orden, y un derecho subjetivo básico". "No es un producto más del mercado susceptible de especulación y, por tanto, no podemos dejarlo al albur de las reglas del libre mercado. Si no intervenimos el mercado, será el mercado quien decida por todos nosotros y nosotras. Y lo hará en beneficio de los poderosos, no para garantizar el interés general", ha indicado.

En cuanto al euskera, Laura Aznal ha afirmado que "los derechos no pueden ser objeto de zonificación" y ha lamentado que "hemos avanzado muy poco en Navarra". "Un ejemplo de ello es el decreto de méritos aprobado recientemente", ha señalado.

Además, Laura Aznal ha reivindicado que Navarra "necesita soberanía para fortalecer el bienestar". "Necesitamos soberanía para decidir aquí los que nos corresponde a los ciudadanos de aquí, para decidir aquí sobre todo aquello que nos afecta a todos. Necesitamos soberanía para avanzar en nuestros derechos: saludad, educación de calidad, vivienda digna, cuidados, derechos lingüísticos, sueldos y pensiones mínimas", ha defendido.

La portavoz de EH Bildu ha añadido que, después de cuarenta años, "se abre la puerta de afrontar este camino con la ponencia parlamentaria sobre la Lorafna". "Es un debate muy necesario. ¿Quién y por qué tiene miedo a que se debata sin límites? En estos últimos dos años hemos hablado mucho de la competencia de tráfico. Ha quedado en evidencia la necesidad de cambiar el Amejoramiento. Por tanto, aprovechemos la oportunidad, porque la ponencia de la Lorafna debe ser un instrumento eficaz para que Navarra sea lo que los navarros y navarras queramos que sea. Más autogobierno quiere decir más bienestar y más democracia", ha asegurado.

Laura Aznal ha afirmado que "un futuro esperanzador pasa por acuerdos entre diferentes, por garantizar y ampliar todos los derechos a todas las personas, por hacer de la política un instrumento útil para seguir avanzando sin perder nunca de vista nuestras prioridades". "En EH Bildu las tenemos muy claras, nuestra prioridad es la gente, es nuestro pueblo y con la mirada puesta en ello vamos a seguir trabajando", ha señalado.