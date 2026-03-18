EH Bildu dice que "se abre un nuevo tiempo para avanzar hacia una solución" sobre el futuro administrativo de Erripagaña

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), ha afirmado, tras conocer del informe del Gobierno de Navarra que concluye que la alteración de los límites municipales de Erripagaña es "económicamente viable", que "ahora se abre un nuevo tiempo donde las alcaldías aquí presentes van a intentar recabar mayorías amplias y suficientes, para realizar una propuesta concreta a los vecinos y vecinas" y "solucionar este tema".

Así lo ha indicado este miércoles, junto a la alcaldesa de Burlada, Berta Arizkun, tras participar en la reunión entre el Ejecutivo foral y los alcaldes de Pamplona, Burlada, Valle de Egüés y Huarte para darles a conocer el informe.

En un comunicado, los alcaldes de Pamplona, Burlada y Huarte -de EH Bildu-, han valorado "positivamente" la entrega del informe de Cohesión Territorial, que "apunta a un acuerdo entre ayuntamientos como vía para solucionar la actual situación".

"Podemos afirmar que ahora se abre un nuevo tiempo donde las alcaldías aquí presentes van a intentar recabar mayorías amplias y suficientes, para realizar una propuesta concreta a los vecinos y vecinas de Erripagaña y solucionar este tema", ha indicado Asiron.

El alcalde de Pamplona ha destacado la importancia que la formación abertzale da "al hecho de que el Gobierno de Navarra haya entregado su informe sobre las posibilidades administrativas y sus consecuencias respecto a una posible reordenación del barrio".

Junto a Asiron y por parte de EH Bildu, han acudido también a la reunión con el consejero de Ordenación del Territorio, Óscar Chivite, los alcaldes de Huarte, Alfredo Arruiz, y de Burlada, Berta Arizkun.

En una primera valoración tras la exposición del estudio, Asiron ha destacado que la conclusión es que "la alteración de términos municipales en el ámbito de Erripagaña pasaría por un acuerdo entre las entidades locales que forman parte del mismo".

A juicio de Asiron, esta circunstancia "corrobora el planteamiento de EH Bildu y la intención última de que sean los y las vecinas quienes decidan el futuro del barrio". "Es importante destacar que va a ser la ciudadanía quien tenga la última palabra, ya que la propuesta acordada se someterá a consulta", ha subrayado.

Por su parte, Berta Arizkun ha destacado que este nuevo informe "viene a posibilitar las alternativas a una situación que lamentablemente se ha ido alargando en el tiempo". Tras remarcar que dos informes anteriores de cohesión Territorial fechados en 2019 y 2021 "ya concluían que la fragmentación administrativa estaba condicionando el desarrollo del barrio", Arizkun ha defendido que la entrega de este nuevo informe es "una buena noticia".

En la línea de lo expresado por Asiron, la alcaldesa de Burlada ha destacado que "el camino para la solución a esta situación está más cerca para que la ciudadanía de Erripagaña sea protagonista de las decisiones relativas a su futuro administrativo e institucional".

A su juicio, "la fragmentación administrativa en cuatro municipios, la falta de configuración del territorio como un área de centralidad, las dificultades para garantizar la accesibilidad y comunicación externa y la lentitud en el desarrollo y puesta en marcha de espacios dotacionales serán las cuestiones a abordar ahora".

El objetivo "será elaborar una propuesta consensuada que trate de poner remedio a estas cuestiones y que, en última instancia, sea sometida al refrendo de la ciudadanía". "A ello nos ponemos", ha dicho.