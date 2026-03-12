EH Bildu y PSN, satisfechos con el cumplimiento del acuerdo político alcanzado para el cambio de gobierno en Pamplona

Imagen de la reunión entre EH Bildu y PSN sobre el seguimiento del acuerdo político que posibilitó la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona - EUROPA PRESS

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de EH Bildu y PSN se han mostrado este jueves satisfechos con el grado de cumplimiento del acuerdo político alcanzado en 2023 para el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona, que permitió que prosperara la moción de censura contra la entonces alcaldesa de UPN, Cristina Ibarrola, y llevó a Joseba Asiron (EH Bildu) a la alcaldía.

Ambas formaciones han mantenido este jueves una reunión de seguimiento de dicho acuerdo, en la que han constatado "el alto nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos", y a la que han asistido Joseba Asiron, Garbiñe Bueno y Joxe Abaurrea por parte de EH Bildu, y Marina Curiel y Xabier Sagadoy por parte del PSN.

En declaraciones a los medios de comunicación al finalizar el encuentro, Asiron ha explicado que, a falta de casi año y medio para que finalice la legislatura, "la inmensísima mayoría de los proyectos están ya en marcha, o se están desenvolviendo o están en camino de desarrollarse".

En concreto, ha mencionado los corredores sostenibles de Pío XII y de Beloso, el plan de vivienda asequible, el concurso de ideas de San Jorge, el monumento a los Caídos, el Paseo de Sarasate, el plan de normalización lingüística, o el plan de convivencia -que espera empezar a ejecutar en noviembre-.

"Estamos muy satisfechos con el nivel de acuerdos. Yo diría que estaríamos en torno al 90% de temas cuando todavía no se han cumplido dos años y medio, todavía nos queda casi año y medio. Y lo que sí estoy seguro es de que cuando termine la legislatura estarán cumplidos y desarrollados absolutamente todos los acuerdos", ha manifestado.

Tras remarcar que "somos fuerzas muy diferentes las tres que estamos dentro del equipo de gobierno", en referencia a EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, "con el trabajo externo de PSN", ha destacado la importancia del trabajo "entre diferentes" y de "mucho diálogo".

"Tanto en la política como en la vida, los proyectos buenos no son aquellos que no se desarrollan sin problemas, los verdaderos proyectos de vida y en la política también son aquellos en los que, cuando salen los problemas, sabemos solucionarlos. Y para eso hace falta voluntad, y estoy persuadido de que las cuatro fuerzas, que ahora mismo estamos trabajando en la base de consensos, tenemos esa voluntad", ha apuntado.

En la misma línea se ha mostrado Curiel, que ha apuntado que "estamos satisfechos" con la reunión mantenida, donde el PSN se ha "centrado mucho" en el plan de convivencia. "Exigimos que Pamplona tenga un plan de convivencia que sea un plan de planes", ha indicado, tras considerar que la ciudad "tiene que ser la capitalidad de la convivencia, una convivencia que garantice memoria, que garantice reparación, que garantice respeto".

"Hemos acordado y ya hemos previsto las fechas: que en el pleno de noviembre del 2026 este plan de convivencia tiene que estar listo para su debate y su aprobación. Por tanto, este año Pamplona ya va a contar con su primer plan de convivencia municipal", ha subrayado, tras añadir que "hemos exigido que ese plan de convivencia tiene que tener un espacio centrado en la memoria reciente, un espacio con reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia de ETA".

A su juicio, "debería de ser un pacto de ciudad", aprobado por unanimidad en el Ayuntamiento y, "en ese sentido, no entendemos que tanto UPN como PP den la espalda a la convivencia en esta ciudad".

Curiel también ha hecho referencia a los proyectos de ciudad mencionados por Asiron, y ha destacado que "las ciudades avanzan cuando hay acuerdos, cuando hay negociación, cuando hay diálogo".

KORRIKA Y BICICLETAS ELÉCTRICAS

Ambos portavoces han sido preguntados por temas como la Korrika o las bicicletas eléctricas. En cuanto a la Korrika, Asiron ha subrayado que "hay consensos básicos, como por ejemplo que hay que apoyar al euskera". "La Korrika es una carrera de apoyo al euskera por encima de todo. Y yo creo que también estamos de acuerdo en que a todos y todas nos gustaría que fuera precisamente eso", ha apuntado.

"Puede haber ahí gente que a título particular plantea sus reivindicaciones. Me da lo mismo que sea a favor del Alcoyano o de apoyo a la agrupación de los presos. Eso yo entiendo que son planteamientos particulares de los cuales no se puede culpar a la organización de la Korrika en modo alguno", ha dicho. En respuesta a los medios sobre la diferencia entre apoyar al Alcoyano y a los presos de ETA, Asiron ha señalado que "las reivindicaciones que plantea cada uno en la Korrika, en la Plaza de Toros de Pamplona o en el estadio El Sadar pertenecen a cada uno". "Eso es lo que quiero decir", ha explicado.

Por su parte, Curiel ha remarcado que desde el PSN "ya lanzamos una declaración en apoyo a la Korrika" y que "lo que no vamos a permitir y vamos a condenar, evidentemente, es que se utilicen símbolos de exaltación al terrorismo". Pero "me da igual que sea la Korrika, como puede ser en cualquier otra carrera popular, o me da igual que también pueda ocurrir como ocurre a veces por ejemplo" en El Sadar. "Nosotros no vamos a estigmatizar la Korrika y siempre vamos a seguir apoyando el euskera desde la voluntariedad", ha subrayado.

En cuanto al servicio de bicicletas eléctricas, Asiron ha considerado que "existen consensos básicos". "Por ejemplo, la necesidad de que haya un servicio público de bicicleta eléctrica y también la voluntad de que sea un servicio comarcalizado, para que sea realmente rentable, no solo en el sentido económico, sino sobre todo en el sentido social", ha dicho.

"Para llegar a ese punto estamos trabajando", ha indicado, tras hacer referencia a la reunión de la MCP de este jueves sobre esta cuestión. "Teniendo en cuenta que ha sido un sistema que ha dado problemas desde el inicio, yo soy optimista en que a muy corto plazo vamos a llegar a una solución", ha apuntado.

Por su parte, Curiel ha subrayado que "estamos liderando y se está viendo que nuestra postura es la correcta, que es que las bicis de Pamplona sean comarcalizadas, lideradas por la mancomunidad", si bien "hay que ver qué pasa con la anterior empresa". "También estamos trabajando con el equipo de gobierno y estamos acordando los siguientes pasos, porque evidentemente nosotros no queremos que Pamplona pierda dos millones de fondos Next Generation", ha apuntado.

Preguntado por la situación de las trabajadoras de servicios sociales, Asiron ha respondido que "han tenido que aguantar una presión muy grande". "No diría yo precisamente de los políticos o, por así decir, del propio Ayuntamiento, han sufrido una presión social muy grande", ha indicado, tras apostar por "tratarlas con mucho cuidado, con mucho mimo y que puedan desarrollar su trabajo libremente y, a ser posible, a satisfacción de todas ellas".