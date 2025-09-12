EH Bildu valora el incremento del techo de gasto, "que debe redundar en el fortalecimiento de los servicios públicos"

Archivo - La portavoz del EH Bildu en el Parlamento de Navarra , Laura Aznal, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha considerado "una buena noticia" el aumento del techo de gasto para los Presupuestos de la Comunidad foral de 2026, y ha defendido que este incremento "debe servir para elaborar unos Presupuestos que fortalezcan los servicios públicos y para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía navarra".

Así se ha pronunciado este viernes, en una nota de prensa, después de que el Ejecutivo foral haya aprobado en una sesión extraordinaria el techo de gasto no financiero para los Presupuestos Generales de la Comunidad del año 2026, que se incrementará un 5,5% respecto al presupuesto aprobado de este año. Así, el Ejecutivo ha previsto para 2026 un gasto máximo de 6.315,1 millones de euros, lo que en términos absolutos significa un incremento de 328,6 millones frente a lo contemplado para 2025.

"El Gobierno ha anunciado un incremento considerablemente mayor al de los últimos años y esto debe repercutir fundamentalmente en el fortalecimiento de nuestro sistema público ante la creciente desigualdad social", ha declarado.

No obstante, Aznal se ha mostrado "prudente" porque "todavía desconocemos la distribución que este gasto tendrá en los distintos departamentos y eso, sin duda, marcará cuáles son las prioridades del Gobierno".

En cuanto a la recaudación, Aznal ha insistido en la necesidad de abordar la fiscalidad "en su conjunto". "Es evidente que los impuestos que más aportan siguen estando basados en las rentas del trabajo; mientras otras figuras impositivas, como el Impuesto de Sociedades, basado en los beneficios empresariales, siguen representando un pequeño porcentaje del total de la recaudación", ha subrayado.

Aznal ha indicado que están trabajando en ese sentido en la Mesa de Fiscalidad junto a los grupos que componen el Gobierno. "Esperamos acercar posturas y alcanzar un punto de encuentro que permita avanzar en una fiscalidad más justa", ha manifestado.

Así, la portavoz de EH Bildu ha mostrado su "disposición" para negociar un año más con el Ejecutivo foral "con el objetivo de alcanzar un acuerdo para unos buenos presupuestos para Navarra, que sigan avanzando en la mejora del estado de bienestar". "Así se lo hemos trasladado al Gobierno", ha señalado.