EH Bildu valora la ley estatal de Vivienda porque "supone un cambio de cultura" y un marco "favorable" para trabajar

PAMPLONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu Navarra ha valorado positivamente la ley estatal de Vivienda tras el acuerdo entre el Gobierno de España con ERC y EH Bildu porque, a su juicio, "supone un cambio de cultura política respecto a la consideración de la vivienda como un objeto de negocio y de especulación", y aporta "un marco normativo favorable para trabajar en positivo".

Así lo han manifestado este jueves, en una rueda de prensa, los candidatos de EH Bildu a la Alcaldía de Pamplona y a la Presidencia de Navarra, Joseba Asiron y Laura Aznal, respectivamente.

"La situación en vivienda es grave y requiere de valentía y de compromiso, y en este sentido, el acuerdo alcanzado en Madrid supone un cambio de cultura política respecto a la consideración de la vivienda como un objeto de negocio y de especulación. Sumada a los acuerdos que ya alcanzamos en su día en relación a la ley foral de vivienda con no pocos esfuerzos, esto supone una oportunidad para tomar medidas, para hacer frente a esta grave situación de la vivienda, que también padecemos aquí en Navarra", ha indicado Aznal.

Según ha subrayado, "el esfuerzo que tienen que realizar las familias actualmente para pagar el alquiler es de un 26% de sus ingresos, y en el caso de las viviendas con dos habitaciones se llega hasta el 30%". Además, "la edad media de emancipación sube y ya llega a los 29 años por la dificultad de acceder a una vivienda", y la lista de espera en Nasuvinsa para acceder a una vivienda "está llegando a las 14.000 solicitudes". Asimismo, "sube hasta el 58%" el porcentaje de jóvenes "que quieren alquilar una vivienda frente a la opción de compra".

"En Navarra existe un 12% de viviendas dedicadas al alquiler y en todo este contexto, la vivienda, y específicamente el alquilar una vivienda, se ha convertido en uno de los problemas más importantes para la ciudadanía navarra. Los alquileres y las hipotecas consumen cada vez una parte mayor de nuestros salarios, y esto tiene un impacto directo en nuestros bolsillos y esto está haciendo más grande el riesgo de exclusión social en nuestro día a día", ha criticado.

A su juicio, "detrás de esta situación hay motivos, causas y hay responsables", ya que "las políticas que han venido siendo desarrolladas por UPN y por PP durante estos años" se basaron "en la especulación y en el ladrillo".

Aznal ha considerado que "ahora existe una enorme urgencia en acometer dos grandes retos". Por una parte, "poner coto al imparable incremento en los precios en el alquiler de la vivienda", y por otra, "incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler en Navarra".

En este sentido, "el acuerdo sobre la ley de vivienda en Madrid nos aporta en Navarra una limitación al incremento de los alquileres a un 2% este año, un 3% en el 2024, y después un índice que siempre será menor al IPC, y también mayores limitaciones al incremento del alquiler en aquellas zonas declaradas como tensionadas". "También nos aporta mayor protección de las personas o familias en riesgo de desahucio, sobre todo en el caso de los propietarios denominados 'grandes tenedores'", ha añadido.

Por todo ello, Aznal ha subrayado que "en base a este acuerdo, ahora se deben tomar decisiones concretas y valientes en Navarra", como "cumplir con el mandato de la nueva ley foral de Vivienda y que se publique el índice de precios del alquiler, que debía estar resuelto a los tres meses de la publicación de la ley, en julio del 2022" o "incorporar a la ley foral algunas mejoras que recoge la ley estatal".

Por su parte, Asiron ha manifestado que "este nuevo acuerdo en Madrid, en el marco de la ley estatal de Vivienda, nos va a permitir también a los ayuntamientos dar nuevos pasos en esta materia tan delicada, tan importante y tan demandada también por la ciudadanía". "Ante esta realidad preocupante, difícil, en la cual la ciudadanía espera respuestas claras y efectivas, nos encontramos con datos muy preocupantes en lo que se refiere a la evolución de los precios de la vivienda, pero también tenemos que reconocer que encontramos ahora, afortunadamente, un marco normativo favorable para trabajar en positivo. Y por tanto, desde los ayuntamientos también tenemos que adquirir los compromisos de trabajar sin descanso para darle la vuelta a esta situación", ha dicho.

Tras advertir de que la situación de la vivienda en Pamplona "es muy preocupante", ha criticado que "nos encontramos en máximos históricos en lo que a precios se refiere, tanto en la compra-venta como en lo que se refiere al alquiler". "Y en este último caso, en el del alquiler, el precio está por encima de los 10 euros el metro cuadrado. Y en algún caso concreto, por ejemplo, en el II Ensanche, supera ya el de 11 euros por metro cuadrado", ha apuntado.

También ha considerado "preocupante" el hecho de que en Pamplona "se necesite en este momento el 31% de la renta familiar para pagar la hipoteca de la vivienda, y no andaremos muy lejos en el terreno del alquiler, aunque no tenemos en este momento datos oficiales al respecto". "Y en tercer lugar, también porque UPN - PP no han hecho absolutamente nada en materia de vivienda social en los últimos cuatro años, a pesar de que está preparado desde el año 2019 un acuerdo para su firma con el Gobierno de Navarra", ha añadido.