Elías Bendodo (PP) dice que en Navarra hay "cinco partidos gobernando en contra del sentido común"

PAMPLONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este miércoles en Pamplona que en Navarra hay "cinco partidos gobernando en contra del sentido común" y que, a su juicio, "lo que hacen es mantenerse en el Gobierno y mantener el poder a toda costa".

"Aquí gobierna no un bipartito, no un tripartito, no un cuatripartito. Un pentapartito, eso no existe en España y yo creo que en la Unión Europea tampoco", ha indicado, tras añadir que estos cinco partidos, que "creíamos que se parecían como el agua y el aceite y ahora se cogen de la mano", no "hacen que avance Navarra".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de una visita a Navarra, acompañado por el presidente del PP de Navarra y candidato a la presidencia del Gobierno foral, Javier García, el candidato a la Alcaldía de Pamplona, Carlos García Adanero, y otros candidatos y cargos del partido.

Según Bendodo, en Navarra es "especialmente urgente" el cambio que propone el proyecto del presidente nacional del PP, Alberto Nuñez Feijóo. "¿Este pentapartito qué ha hecho para que Navarra deje de ser la tercera Comunidad Autónoma, en este caso Comunidad foral, de toda España que pierde más número de empresas? Nada, absolutamente nada. ¿Qué ha hecho este Gobierno de Chivite, junto a Bildu y otros socios más, para conseguir que llegue el tren de altas prestaciones? Nada, absolutamente nada. Sin duda, aquí lo que hay es un acuerdo de intereses", ha señalado.

En este sentido, ha considerado que "el Partido Socialista utiliza a Navarra para apuntalarse en el Gobierno de España" y que "Sánchez blanquea a Bildu a cambio de que Bildu apuntale el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra". "Esos son los pactos que hay, y lo último es Navarra para el conjunto de este pentapartito. Esa es la realidad. Sánchez blanquea a los herederos de ETA en Navarra a cambio de que ellos le apuntalen en el Gobierno de Navarra y en el Gobierno de España. En cambio, el Partido Popular, con nuestro presidente, con Javier -García-, está proponiendo lo que realmente quieren escuchar los ciudadanos: ese pacto fiscal, ese acuerdo que haga que esta Comunidad foral no sea de la que pague más impuestos de todas las comunidades de España, sino que sea nuevamente un motor económico como lo fue hace otros años", ha remarcado.

(Seguirá ampliación)