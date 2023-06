Elma Saiz (PSN) se postula para ser alcaldesa de Pamplona y llamará a Geroa Bai y Contigo Navarra

La candidata socialista asegura que no va a dar la Alcaldía ni a UPN ni a EH Bildu



PAMPLONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSN a la Alcaldía de Pamplona, Elma Saiz, ha manifestado este martes que quiere "liderar" el Ayuntamiento de la ciudad y por ello "hoy mismo" va a llamar a los candidatos de Geroa Bai, Koldo Martínez, y de Contigo Navarra, Txema Mauleón, para "construir" un gobierno municipal, un "gobierno de diálogo, desde la centralidad y progresista".

El PSN obtuvo cinco concejales en los comicios del domingo y se situó como tercera fuerza del Ayuntamiento, por detrás de UPN, con nueve concejales, y de EH Bildu, con ocho. La corporación municipal se completa con dos ediles del PP, dos de Geroa Bai y uno de Contigo Navarra.

Elma Saiz ha afirmado en rueda de prensa que "PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra tienen más apoyo social que EH Bildu" y ha señalado que los tres juntos obtuvieron mil votos más que la formación abertzale. Por ello, ha señalado que llamará a Martínez y Mauleón "para trabajar para construir un gobierno municipal, un gobierno de diálogo, de convivencia, de avance, que saque a la ciudad de la paralización". "Somos alternativa a la derecha y al independentismo", ha sentenciado.

Elma Saiz ha sido tajante al afirmar que no va a dar la Alcaldía ni a UPN ni a EH Bildu. "Somos la alternativa a la derecha y al independentismo. Inicio hoy mismo esta importante tarea", ha asegurado, para señalar, sobre si espera contar con el apoyo de EH Bildu, que "vamos paso a paso".

Saiz ha defendido que "lo que está siendo bueno en el Gobierno de Navarra es una fórmula exportable al Ayuntamiento". "El PSN se presentaba para liderar el Ayuntamiento de Pamplona, no para hacer alcaldesa a Cristina Ibarrola (UPN) ni para hacer alcalde a Joseba Asiron (EH Bildu) porque esta ciudad necesita diálogo, convivencia, acuerdos". "Sacar a Pamplona de la polarización política es el objetivo del PSN", ha afirmado.

La candidata socialista ha señalado que le "sobran los motivos" para que Ibarrola no esté al frente del Consistorio y ha añadido que "no voy a hacer alcaldesa a la candidata regionalista por la gestión que ha demostrado en los diferentes cargos que ha ocupado en el pasado en el departamento de Salud". "El modelo con el que castigó durante años a la ciudadanía es el modelo que piensa para replicar en Pamplona", ha opinado, para indicar que "fue la responsable de la privatización de las cocinas en el hospital" que fue "un mal servicio para los pacientes". "Fue una de las responsables al frente de los recortes más duros, con despidos masivos al personal sanitario, desmantelamiento de las urgencias rurales o la eliminación del autobús de la vida en la Ribera", ha comentado, para afirmar que "los modelos de UPN y PSN son antagónicos".

Además, ha expuesto Saiz, UPN al frente del gobierno municipal durante la legislatura que acaba de terminar "ha sido incapaz de sacar adelante unos Presupuestos, salvo cuando se le apoyó por el PSN en pandemia". "Pero es que además incumplieron su palabra, nos ningunearon respecto al compromiso que adquirieron no llevando a cabo proyectos importantes; no son de fiar, no son capaces de dialogar, no son capaces de gobernar para todos ni reconocer la pluralidad de esta ciudad", ha expuesto, para considerar que ha habido "falta de diálogo y puertas cerradas por parte de UPN".

Además, ha asegurado Elma Saiz que "no vamos a hacer alcalde a Joseba Asiron porque practicó la imposición en varias cuestiones cuando fue alcalde, como la imposición del euskera en las escuelas infantiles o en la plantilla orgánica del Ayuntamiento, también ondeando la ikurriña en el balcón consistorial el 6 julio, una bandera que no representa a la Comunidad foral". Asimismo, ha señalado que "no ha sido un alcalde capaz de transformar la diversidad en convivencia, por lo que acontece en Curia, por lo que ocurrió en Marqués de Rozalejo y porque no fue capaz de mantener un gobierno de coalición". "Y no puede ser que el proyecto estrella de una alcalde sea deshacer lo que ha hecho el anterior", ha censurado.

Elma Saiz ha manifestado que, durante la campaña, ha escuchado propuestas "muy interesantes" de Geroa Bai y de Contigo Navarra y que por ello va a proponerles un Gobierno "progresista" en torno a varias propuestas como la convivencia, "con un compromiso de no imposición, de respeto a todos los barrios y personas, que haya más igualdad y con un impulso al euskera desde la no imposición"; el desarrollo de la vivienda pública; el desarrollo económico de la ciudad, y para sacar adelante proyectos que "están en un cajón muy importantes como la resignificación de Los Caídos, el paseo de Sarasate, la rotonda de San Jorge o mejorar la gestión administrativa".