Una encuesta interna del PSN da a UPN 14 escaños, 13 a los socialistas y 8 a EH Bildu

Geroa Bai sería cuarta fuerza con 7 escaños, Contigo Navarra conseguiría 4 representantes y el PPN otros 4

PAMPLONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta interna del PSN, que ha sido presentado este viernes a la Comisión Ejecutiva Regional del partido, da como primera fuerza a UPN en las próximas elecciones forales con 14 parlamentarios -Navarra Suma, coalición de la que forman parte UPN, PP y Cs, tiene ahora 20-, seguida por el PSN con 13 -dos más que en la actual legislatura-.

EH Bildu se colocaría como tercera fuerza, ganando un escaño y sumando un total de ocho parlamentarios. Supera de esta manera a Geroa Bai, que perdería dos escaños para colocarse con siete. Contigo Navarra -coalición formada por Podemos, Izquierda Unida, Batzarre, Alianza Verde e independiente- conseguiría cuatro escaños (Podemos tiene ahora dos e Izquierda-Ezkerra, uno).

El PPN, que volvería a los comicios con sus siglas tras no reeditarse Navarra Suma, obtendría también cuatro escaños. Ciudadanos y Vox no conseguirían representación al no lograr el porcentaje mínimo de apoyos.

Si bien todos los líderes políticos en Navarra suspenden, María Chivite se sitúa en este sondeo como la mejor valorada con un 4,8, seguida de Uxue Barkos (Geroa Bai) con un 4,6, Javier Esparza (UPN) con un 3,8, Laura Aznal (EH Bildu) con 3,7 y Begoña Alfaro (Contigo Navarra) con un 3,6.

La encuesta, realizada por la consultora BIOK, fue realizada entre el 5 y el 22 de diciembre del año pasado con una muestra de 1.000 encuestas.

"VAMOS A SEGUIR LIDERANDO EL GOBIERNO DE NAVARRA"

En declaraciones a los medios, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, se ha mostrado convencido de que, con estos datos, "vamos a seguir liderando el Gobierno de Navarra" tras los próximos comicios y ha apostado por hacerlo "con los mismos socios".

La encuesta, ha dicho, "deja muy a las claras que hay un amplio margen de población que se suma a ese voto socialista que nos va a permitir liderar el próximo Gobierno de Navarra con muchos más apoyos sociales". Un aumento en la representación política que también espera conseguir a nivel municipal.

Alzórriz ha afirmado que la encuesta "marca una tendencia clara de ascenso del apoyo al PSN" y "vislumbra un mayor apoyo a María Chivite y, por tanto, es un motivo de satisfacción". "Es claro que somos la alternativa a la derecha, que la derecha en Navarra tiene un futuro muy negro y que María Chivite va a seguir liderando el próximo Gobierno de Navarra", ha subrayado.

Preguntado por los periodistas si el aumento de representación de EH Bildu, que se coloca como tercera fuerza, supondría su entrada en el Ejecutivo foral, Alzórriz ha contestado que la coalición abertzale "para entrar en un gobierno con el Partido Socialista todavía tiene un recorrido amplio por realizar".

"Estamos centrados en volver a liderar el Gobierno de Navarra, en dejar nuevamente a la derecha en la oposición y que María Chivite siga cogiendo fuerza, siga siendo una presidenta cercana a la ciudadanía navarra y siga pensando en los problemas de la ciudadanía para poner soluciones y resolverlos".