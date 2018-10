Los enfermos de hepatitis C concluyen su encierro en el CHN

Actualizado 26/01/2015 13:15:49 CET

La consejera de Salud insiste en que los tratamientos los prescriben los clínicos, "en los que tenemos que confiar todos"

PAMPLONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los enfermos de hepatitis C han decidido dar por finalizado el encierro que mantenían en los locales sindicales del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) tras constatar que se están suministrando los nuevos tratamientos, si bien estarán "muy vigilantes" para que "no nos engañen" y "lo que ahora se está haciendo no se paralice dentro de dos o tres meses".

Así lo ha anunciado el presidente de la Asociación de Trasplantados y Enfermos Hepáticos de Navarra (Atehna), Antonio García, tras reunirse con la consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Marta Vera, en la sede del departamento, una reunión que ha sido "cordial", en palabras de la consejera.

Tras el encuentro, Marta Vera ha explicado a los periodistas que en la reunión ha garantizado a los enfermos de hepatitis C que los tratamientos "los prescriben los clínicos" y que "en ellos es en los que tenemos que confiar todos, lo mismo que les he dicho desde el principio que saltó este asunto".

Según ha detallado Vera, no dispone de datos concretos a fecha de hoy de cuántas personas estarían recibiendo ya estos nuevos medicamentos en Navarra, si bien ha precisado que "podríamos estar en unos 40, aproximadamente".

"Conforme nuestros profesionales van citando a los enfermos y consideran que son susceptibles de recibir los tratamientos nuevos, se los van pautando y así seguirá siendo", ha remarcado Vera, que ha negado que la protesta de los enfermos de hepatitis C en el CHN haya provocado que se prescriban más tratamientos a personas afectadas por la enfermedad.

A este respecto, ha agregado que "estos tratamientos fueron incluidos a finales de noviembre", por lo que, "como en todos los nuevos tratamientos, los clínicos tiene que conocerlos bien y comenzar a manejarlos con los enfermos con prudencia, porque cualquier fármaco tiene sus efectos en los pacientes".

"Ellos deben estar seguros y van introduciendo los tratamientos de la forma que consideran en los pacientes. Ellos los van citando y les van pautando los nuevos tratamientos, y así ha sido", ha expuesto la consejera, para afirmar que el encierro "no tiene absolutamente nada que ver".

VALORAN EL "ÉXITO" DE LA PROTESTA

Por su parte, el presidente de Atehna, Antonio García, ha valorado el "éxito" de la protesta que han llevado a cabo los enfermos de hepatitis C y ha destacado que gracias al encierro "hemos conseguido echar abajo la famosa estrategia que vino de Madrid y que fue rechazada por los hepatólogos de España".

"Hemos conseguido obtener un documento hecho con criterio médico y no con criterio económico. En toda negociación nunca se consigue el cien por cien, pero hemos conseguido un 90 y tanto por ciento seguro", ha señalado García, que ha advertido de que van a estar "muy vigilantes" para que "no nos puedan engañar y lo que ahora se está haciendo dentro de dos o tres meses no se paralice".

Según ha expuesto, han decidido dar por finalizado el encierro que mantenían en los locales sindicales del CHN tras constatar que "donde antes se decía que no había dinero y que no se podían poner los nuevos tratamientos, ahora se están poniendo".

"Ha sido un éxito de toda la gente que nos ha apoyado, no sólo las asociaciones, sino también partidos políticos, sindicatos, gente particular que ha venido ayudándonos y las más de 4.000 firmas que hemos obtenido", ha resaltado García, quien cree que el "éxito" de la movilización es "incuestionable".

Sobre el transcurso de la reunión, el presidente de Atehna ha señalado que la consejera les ha dicho "lo mismo" que hasta ahora, que ella "va a hacer lo que digan los hepatólogos". "Nosotros sabemos que ellos hacen lo que diga la consejera, pero ella dice que va a hacer lo que digan los hepatólogos, ojalá sea así, por lo menos lo que estamos constatando hasta ahora es que a los enfermos graves se les está tratando", ha indicado.

En este sentido, ha exigido a la consejera de Salud que "de la misma manera que se está tratando ahora en enero, cuando llegue noviembre se siga tratando igual y que no haya un momento en el que se diga que no hay dinero y que no se va a tratar".

"No debe haber ninguna excusa económica que sirva para dejar de tratar a los enfermos de hepatitis C", ha reivindicado Antonio García, que ha precisado que es "muy difícil saber" si a todos los enfermos con cirrosis se les están administrando los nuevos tratamientos.

En cualquier caso, ha incidido en la idea de que los convocantes de la protesta han tenido conocimiento de que "a gente a la que antes se les estaba diciendo que no" a los nuevos fármacos, "a raíz del encierro se les va a tratar". "No tenemos ninguna duda que ha sido el encierro el que ha motivado todo este cambio", ha resaltado.

LLEGADA DE NUEVOS MEDICAMENTOS

Por otro lado, el presidente de Atehna ha advertido de que "hay que ser conscientes" de que la estrategia que se está utilizando ahora "tiene un tiempo limitado de valor" porque "vienen dos medicaciones nuevas que van a cambiar todo este protocolo". Por ello, han pedido a la consejera que "cuando esto se produzca estemos informados y sepamos a quién se le va a tratar".

De cara a la aparición de estos nuevos tratamientos, Marta Vera ha asegurado que "se irán adaptando las guías de práctica clínica de nuestros profesionales y los protocolos que están utilizando". "Todos los enfermos se les irá poniendo los tratamientos que consideren nuestros clínicos", ha remarcado.