Enrique Maya, a la espera de una reunión el jueves con el Gobierno foral para decidir sobre Sanfermines

El alcalde de Pamplona espera obtener "datos" y "certezas" para adoptar una decisión sobre las fiestas

PAMPLONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado este lunes que está a la espera de la celebración el jueves de una reunión de la Comisión Foral de Régimen Local, convocada por el Gobierno de Navarra para abordar el tema de las fiestas, un encuentro en el que espera recibir "datos" y "certezas" para tomar una decisión sobre los Sanfermines.

A preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, Maya ha señalado que "lo que necesitamos son certezas", por lo que, según ha dicho, está "expectante" ante la reunión que tendrá lugar el jueves porque "es para eso, es para hablar de las fiestas".

En este sentido, ha destacado que "más vale" que ha sido "prudente" y que no ha hecho caso de "esta especie de fiebre suspendedora de los Sanfermines que algunos tienen". "Casualmente nos han convocado a esa reunión y espero que haya más datos que nos permitan tomar decisiones", ha agregado.

Según ha indicado, "el conocimiento que tenemos nosotros del estado de la pandemia es el que tiene cualquier ciudadano, no crean que nos dan mucha más información que la que podemos ver en los medios". Y ha afirmado que esto "no es bueno, no por nosotros", sino que "todos deberíamos tener datos más concretos de todo, de los efectos de la ventilación o no de los locales, de las vacunas y también de por qué hay que suspender o no las fiestas".

En este punto, ha subrayado que "todos tenemos en mente que con los datos que hay es muy complicado poder soñar con unos Sanfermines como hemos conocido siempre", pero ha incidido en que "para algo son las reuniones".

"Si el jueves nos van a dar información, vamos a valorarla y a partir de la información tomaremos la decisión, que evidentemente es una decisión de cada ayuntamiento y de cada alcalde, que es el que tiene las competencias, pero necesitamos datos objetivos", ha comentado Maya.

Según ha expuesto, "esta es la situación en la que estamos, no tenemos mucho más" y ha esperado que "no sea una reunión para decir 'os animo a que seáis sensatos" porque, según ha dicho, "sensatos, somos". "Lo que queremos son datos para poder tomar decisiones", ha agregado.

Al ser preguntado por si conoce qué es lo que se va a abordar exactamente en la reunión, Maya ha afirmado que "estamos un poco en la misma situación" de los hosteleros -que este lunes han afirmado no conocer si se prorrogarán o no las medidas de restricción- y ha señalado que él va a informarse allí. "He hablado con algún compañeros de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y estamos todos parecido", ha indicado.

En este sentido, ha detallado que el Gobierno de Navarra ha convocado la Comisión Foral de Régimen Local, en la que hay unos representantes de la FNMC, él incluido, para analizar la situación de cara a las fiestas. "No tenemos documentación previa que se nos haya incorporado. Yo voy a ver si obtenemos información de cuál es la situación, qué recomendaciones puede haber y ver un poco qué decisiones se toman", ha concluido.