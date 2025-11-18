Las entidades locales navarras reafirman su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 149 entidades locales navarras han aprobado una declaración contra la violencia hacia las mujeres promovida por un grupo de ayuntamientos en el entorno del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Para poner de manifiesto el compromiso con esta causa, varias decenas de representantes de estas entidades han participado este martes, en Pamplona, en un acto en el que se ha leído la citada declaración, así como la relación de entidades locales adheridas a la misma.

Además, han intervenido en el encuentro el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz; la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad; la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno de España en Navarra, Estrella Lamadrid; la alcaldesa de Ansoáin, Marta Díez Napal, y la presidenta del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Concejala de Olite, María Rosario Domingos García.

El presidente de la FNMC ha destacado la "apuesta decidida" de las administraciones locales y de su personal en las políticas de igualdad. "Las políticas de igualdad que hoy están presentes en nuestra comunidad son, en buena medida, el resultado del impulso local", ha subrayado.

En ese sentido, Alcuaz ha valorado la reciente creación de la Red de Entidades Locales por la Igualdad por parte de la Federación, que será "una herramienta fundamental para avanzar de forma conjunta y coordinada en las políticas de igualdad y contra la violencia machista". "La igualdad no es una materia sectorial, es un principio que debe guiar la acción pública en su conjunto. Y esa acción pública debe responder también a las nuevas formas de violencia. Incluidas las agresiones en el ámbito digital", ha reivindicado el presidente de la FNMC, que ha considerado "imprescindible" que las instituciones sigan "generando conciencia, acompañamiento y prevención" en este ámbito.

Por su parte, la directora gerente del INAI, Patricia Abad, ha comenzado su intervención apuntando que "hoy renovamos un compromiso firme, avanzar hacia una Navarra libre de todas las formas de violencia machista, también de aquellas que se abren paso en los entornos digitales". Y ha destacado que "la violencia digital es violencia machista". "Proteger a las mujeres en todos los espacios es una obligación institucional y democrática", ha subrayado.

Asimismo, ha puesto en valor la coordinación de las instituciones y el trabajo del personal técnico especializado en igualdad. "Profesionales con formación específica, estabilidad, recursos y reconocimiento institucional. Son quienes sostienen la detección, impulsan la prevención, orientan la intervención y garantizan que la igualdad se traduzca en políticas reales", ha declarado.

La representante de la Delegación del Gobierno, Estrella Lamadrid, ha aportado datos concretos sobre estudios y campañas de violencia machista digital. Asimismo, ha cifrado en 36 las víctimas mortales de este año. Lamadrid ha citado también que el sistema Viogen cuenta con 2.094 casos activos actualmente.

La lectura de la declaración ha corrido a cargo de la alcaldesa de Ansoáin, Marta Díez Napal (en euskara) y la presidenta del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Concejala de Olite, María Rosario Domingos García (en castellano). Las técnicas de igualdad municipales Maite Elizondo San Martín, de la Mancomunidad de Malerreka, y Begoña Armendariz Murillo, ex técnica del Ayuntamiento de Orkoien, han dado lectura a la relación de las 149 entidades adheridas este año a la campaña.