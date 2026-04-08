Entra en funcionamiento el nuevo aseo autolimpiable del parque de Aranzadi

Aseo autolimpiable. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las personas usuarias del parque de Aranzadi, en Pamplona, disponen, desde esta semana, de un aseo autolimpiable, ubicado en la zona próxima a la plaza del hórreo. El aseo, de utilización mixta y adaptado para personas con discapacidad, ha supuesto una inversión de 57.589,95 euros.

El Ayuntamiento de Pamplona ha instalado este nuevo aseo como un refuerzo a las dotaciones y servicios de la zona, cada vez más frecuentada por la ciudadanía como área de descanso, recreo y paseo, ha indicado el Consistorio. Los trabajos para la instalación del aseo se adjudicaron en el mes de diciembre y comenzaron previamente en el mes de octubre con una pequeña obra civil, previa a la instalación.

Una vez concluida esta parte, que fue realizada por la empresa Construcciones y Excavaciones Erri-Berri por un importe de 28.980,41 euros, la empresa adjudicataria, OLPRIM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A, ha suministrado e instalado el aseo en 60 días, de forma que este martes, una vez realizadas las legalizaciones de suministro eléctrico y de agua sanitaria, ya quedó abierto al público en calle Vuelta de Aranzadi, en un área ubicada entre el antiguo convento de las Agustinas y la plaza del hórreo.

El aseo, fabricado en hormigón armado con revestimiento de materiales de fácil limpieza, consta de una cabina-aseo y dos urinarios exteriores, que cuentan con un separado vertical. En el interior, el espacio dispone de calefacción regulable por termostato, sistema de ventilación forzada y puerta de acceso de acero inoxidable, con cierre automático por detección de presencia mediante electroimán.

Para saber si está libre u ocupado, el habitáculo incluye un indicador exterior de situación de uso (libre, ocupado, fuera de servicio) y un sistema limitador de estancia en el interior de la cabina. Tras cada utilización, se activa un sistema de autolimpiado, desinfección y secado automático que incluye el asiento y la tapa del inodoro. Con el objetivo de hacerlo accesible para personas con discapacidad, el aseo cuenta con barras de apoyo y el lavamanos también está adaptado.

Con este, Pamplona suma ya 34 aseos autolimpiables repartidos por distintos barrios de la ciudad, principalmente en parques y plazas. En la mayoría de los casos, estos aseos permanecen abiertos de 7 a 23 horas, si bien existen varios que alargan su horario hasta la una o las tres de la madrugada, en función de la ubicación.