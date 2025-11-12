Entregado al Área de Salud de Tudela el 25 Premio Navarro a la Excelencia y el Reconocimiento de Oro por su gestión

Los consejeros Domínguez e Irujo junto a representantes de las entidades galardonadas en la jornada de ayer. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Tudela recibió este martes el 25 Premio Navarro a la Excelencia, otorgado por la Fundación Navarra para la Excelencia (FNE), en el transcurso de una gala celebrada en el Colegio Salesianos, de Sarriguren (Valle de Egüés), en la que participaron los consejeros de Salud del Gobierno foral, Fernando Domínguez, y de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo.

Se trata de la segunda vez, la primera fue en 2022, que esta área integrada, que gestiona los servicios sanitarios públicos de toda la zona geográfica del sur de Navarra, recibe este galardón.

Además, en esta ocasión la FNE le ha concedido otros dos reconocimientos más: el Sello de Compromiso Medioambiental por su trabajo en favor de la sostenibilidad, y la Distinción de Oro por su Modelo de Gestión Avanzada. Anteriormente, el Área de Salud de Tudela había obtenido los sellos Bronce y Plata en 2019 y 2022, respectivamente.

La gerente del Área de Salud de Tudela, Ana Campillo, agradeció el premio en nombre de los casi 1.400 profesionales que trabajan en el área, tanto por el reconocimiento que supone a su labor diaria, como por "la puesta en valor del reto que hemos asumido de dar un paso más allá en la integración de la cultura de calidad y seguridad clínica". "Este desafío consiste en favorecer una apertura hacia nuestro entorno, recoger sus necesidades y retos prioritarios y establecer alianzas para responder a los mismos, apostando además por la innovación y la sostenibilidad. En definitiva, avanzar en nuestro compromiso de alcanzar una sociedad más sana, más saludable y más igualitaria", dijo.

OTROS RECONOCIMIENTOS

Además, en el transcurso del acto se reconoció a otras 24 empresas y entidades de la sociedad navarra por su aplicación a metodologías que mejoran su competitividad. De ese grupo, 6 empresas recibieron el reconocimiento por su aplicación de la metodología 5S. En Excelencia Medioambiental se reconoció a una entidad, y en sistemas avanzados de gestión y excelencia, a 17 empresas y organizaciones.

En la presente edición, se ha incluido el reconocimiento a la empresa navarra ganadora del Premio Quailty Innovation Award (QIA) 2025, a nivel nacional en la categoría Innovación en PYMEs. Por su parte, el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, junto con la Fundación Navarra para la Excelencia y Euskalit, está desarrollando desde hace cuatro años el Programa GARDENA, gracias al cual más de 70 Federaciones deportivas, clubes, ayuntamientos y empresas de gestión deportiva están implementando el modelo de Excelencia Gestión Avanzada. En la presente edición, han sido galardonadas con el reconocimiento Compromiso con la Excelencia otras 7 organizaciones.

ÁREA DE SALUD DE TUDELA

Siguiendo las directrices y objetivos estratégicos marcados desde el departamento de Salud de Gobierno de Navarra, el Área de Salud de Tudela presta cobertura sanitaria ordinaria a una población de alrededor de 100.000 habitantes de 22 municipios y urgente, a unas 130.000 personas, en virtud de convenios de colaboración con las comunidades de La Rioja y Aragón.

Actualmente, la plantilla media del área asciende a más de 1.300 profesionales y otros 150 profesionales de empresas externas que prestan servicios. El reconocimiento otorgado por la FNE valora el esfuerzo realizado por una plantilla compuesta en un 80% por mujeres, siguiendo un modelo de trabajo, el Modelo de Gestión Avanzada, que busca la mejora continua de la gestión.