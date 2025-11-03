Entregados los premios a los mejores trabajos fin de grado en Ciencias de la Salud de la UPNA

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las egresadas Jone Hanying Vigor (Enfermería), Elena Pilar Campos Benedicto (Psicología) y Andrea Moreno Olagüe (Medicina) y el egresado Mikel Eslava García (Fisioterapia) han ganado el premio al mejor Trabajo de Fin de Grado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Los trabajos estaban dirigidos por los profesores e investigadores María Jesús Pumar Méndez, Jesús Antonio García Casal, Alfonso Arteaga Olleta y Alazne Antón Olóriz, respectivamente.

Los temas de los trabajos eran la saturación de los servicios de Urgencias (Enfermería), el impacto de las pantallas en el desarrollo del lenguaje en la primera infancia (Medicina), las intervenciones no farmacológicas para mejorar la calidad de vida en pacientes con fibromialgia (Psicología) y la recuperación tras una cirugía de ligamento cruzado anterior (Fisioterapia).

La entrega de premios al mejor trabajo en Enfermería y en Psicología tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Salud y estuvo presidida por su decana, Almudena Sánchez Villegas. En este contexto, se celebró la mesa redonda 'Salud en modo inclusivo: la discapacidad y su abordaje por los profesionales de la salud' moderada por la profesora Olga López Dicastillo, participaron tres ponentes; Luis Casado, de la Fundación Iddeas para la innovación e inclusión social; Carlos Alonso Vega, de la Asociación Universidad y Discapacidad de la UPNA y María Aragón Beortegui, del Centro de Educación Especial Isterria, quienes proporcionaron pautas para los profesionales actuales y futuros que contribuyen a la inclusión en salud y compartieron experiencias e intervenciones de éxito por parte de sus organizaciones.

Además de las personas galardonadas, al acto de entrega de premios acudieron los finalistas Tomás Ballesteros Egüés (Enfermería), Sara Romón Peña (Medicina) y Irene Arnaiz Cañas e Irune de Diego Estebáriz (Psicología).

Por su parte, la entrega de premios al mejor trabajo en el Grado en Fisioterapia tuvo lugar en el Campus de Tudela, donde se imparte la citada titulación.

El trabajo de Jone Hanying Vigor aborda la saturación de los Servicios de Urgencias Hospitalarias (SUH), un problema "creciente a nivel mundial con importantes repercusiones en la seguridad del paciente", como ella misma indica. Para ello, ha realizado una revisión en cuatro bases de datos (PubMed, CINAHL, Web of Science y Scopus) entre 2017 y 2024, incluyendo 14 estudios que analizan la relación entre la sobrecarga asistencial y la ocurrencia de eventos adversos.

Los hallazgos muestran que la saturación se asocia principalmente con retrasos en la atención clínica, la administración de medicación, el inicio de tratamientos y la realización de pruebas diagnósticas. Asimismo, los SUH con estructuras organizativas más sólidas y protocolos bien definidos presentan una menor incidencia de errores y eventos adversos. "En conclusión, la saturación incrementa los riesgos de seguridad del paciente, lo que refuerza la necesidad de promover una cultura de seguridad más efectiva y de realizar nuevas investigaciones que profundicen en este ámbito", expone.

Por su parte, el trabajo de Elena Pilar Campos aborda la fibromialgia (FM), un trastorno complejo caracterizado por dolor crónico generalizado, fatiga y problemas emocionales, que afecta principalmente a mujeres y cuya repercusión multidimensional requiere abordajes integrales. En su revisión sistematizada, basada en artículos publicados entre 2015 y 2025 en PubMed, PsycInfo, Scopus y Web of Science, la premiada analizó intervenciones no farmacológicas dirigidas a mejorar el sueño, la alimentación y la sexualidad en adultos con FM.

"Los resultados muestran que las terapias psicológicas, en especial la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, producen mejoras significativas en la calidad del sueño, la regulación autonómica y parámetros fisiológicos. En el ámbito nutricional, dietas mediterráneas y antiinflamatorias se asocian con reducción del dolor, la ansiedad y otros síntomas relacionados. No se encontraron estudios específicos sobre intervenciones dirigidas a la sexualidad", explica Elena Pilar Campos. "Se concluye que, aunque existen opciones efectivas en sueño y nutrición, la sexualidad sigue siendo un ámbito desatendido cuya inclusión en programas terapéuticos integrales podría favorecer el bienestar y la calidad de vida de estas personas".

El trabajo de Andrea Moreno explica el desarrollo del lenguaje en la primera infancia (0-3 años), "un proceso clave para el neurodesarrollo y depende en gran medida de la calidad de las interacciones sociales", en sus palabras. "Sin embargo, la integración creciente de las pantallas en la vida cotidiana suscita preocupación por sus posibles efectos negativos en esta etapa crítica". A partir de una revisión sistematizada de la literatura reciente, "se observa que la exposición a pantallas se relaciona de forma negativa con el desarrollo del lenguaje, con un mayor impacto en el lenguaje expresivo que en el receptivo".

"No obstante, algunos factores moduladores -como la visualización conjunta con adultos, el uso interactivo, el enfoque didáctico y la adaptación del contenido a la edad- parecen atenuar los efectos adversos. Se concluye que es necesario seguir las recomendaciones de tiempo de exposición y promover un uso de calidad basado en la interacción y la participación activa del niño con su entorno", expone.

Por último, el trabajo de Mikel Eslava tenía como objetivo realizar una revisión de la evidencia científica para comprobar los efectos de la combinación de los tratamientos rehabilitadores en lesiones de ligamento cruzado anterior de rodilla con la terapia de restricción de flujo sanguíneo (RFS). "Esta terapia resulta interesante porque permite obtener resultados similares al tratamiento convencional pero con menor carga y estrés para la articulación, sobre todo cuando se aplica en las primeras fases de la rehabilitación en una de las lesiones más comunes que hay en la actualidad, principalmente en deportistas", indica el egresado.

Tras la revisión sistemática, el TFG incluía una propuesta que consistía en un proyecto de investigación de 10 semanas, en el que el estudiante desarrollaba todos los apartados para su posterior aplicación.