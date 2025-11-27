Entregados los XI Premios Solidarios Onda Cero Navarra

Entrega de los XI Premios Solidarios Onda Cero Navarra - Fundación Caja Navarra

PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salam Gaza, Itaka-Escolapios, María Jesús Castillejo, Otra Mirada Rítmica, Conservas Pedro Luís y Los Kaskicos han resultado ganadores de los XI Premios Solidarios Onda Cero Navarra.

La entrega de los galardones ha contado este jueves con la presencia de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, Garbiñe Bueno.

Salam Gaza ha recibido el premio en la categoría de Cooperación Internacional); Itaka- Escolapios en Cohesión e Inclusión Social; María Jesús Castillejo en Comunicación y Sensibilización; Otra Mirada Rítmica en Discapacidad y Dependencia; Conservas Pedro Luís en Empresa y Responsabilidad Social, y Asociación Los Kaskicos ha obtenido la Mención Especial Jóvenes Solidarios.

Idoia Altadill, directora regional de Atresmedia Radio en Navarra, ha abierto un acto en el que también han intervenido Jorge García Cabanes, responsable de Acción Social de la Dirección Territorial Ebro de Caixabank y José Ángel Andrés, presidente de Fundación Caja Navarra, entidades que han respaldado un año más esta iniciativa a la que en esta undécima edición se ha sumado también la colaboración de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.

El acto, que ha contado con la actuación en directo del artista pamplonés Javier Erro, se ha retransmitido en directo en la web y la app de Onda Cero.

Los Premios Solidarios Onda Cero tienen como objetivo "reconocer públicamente las iniciativas solidarias desarrolladas por personas, entidades sociales, empresas e instituciones de Navarra, tanto en la Comunidad foral como en el exterior".

Los galardones premian a las personas o entidades más destacadas a lo largo del año en cinco categorías: Discapacidad y Dependencia; Cohesión e Inclusión Social; Cooperación Internacional; Comunicación y Sensibilización, y Empresa y Responsabilidad Social.

Las personas y entidades reconocidas por su labor social han recibido como premio una estatuilla de un lazo metalizado, una figura que, en diversos colores, "se ha convertido en un símbolo internacional de la solidaridad y de las causas sociales".

El jurado ha estado está integrado por representantes de Onda Cero Navarra, la Obra Social 'La Caixa', Fundación Caja Navarra, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Universidad Pública de Navarra.