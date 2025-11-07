El equipo de Gobierno firma con el PSN el acuerdo presupuestario, cifrado en 293 millones, el más alto en Pamplona

PAMPLONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pamplona contará con nuevos presupuestos también en 2026 y serán, de nuevo, los más cuantiosos de su historia con 293,78 millones, un 2,14% más que los de 2025. Los grupos municipales de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, que conforman el equipo de Gobierno, junto al PSN han firmado este viernes el acuerdo presupuestario.

El Salón de Recepciones de la Casa Consistorial ha acogido esta mañana la firma del acuerdo presupuestario, el tercero de esta legislatura, que ratifica el contenido del acuerdo político que provocó la moción de censura y el cambio de Gobierno municipal en diciembre de 2023. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, en nombre de EH Bildu, así como los portavoces de los grupos municipales de Geroa Bai, Mikel Armendáriz, de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón, y del PSN, Marina Curiel, han rubricado el acuerdo.

La semana que viene está previsto que el proyecto se apruebe en Junta de Gobierno. El viernes 14 de noviembre a las 9 horas se analizarán las partidas de las áreas dependientes de la Comisión de Presidencia; ese mismo día a las 12 horas, las partidas de las áreas dependientes de Asuntos Ciudadanos; y el lunes 17 de noviembre, a las 9.30 horas, las partidas de las áreas dependientes de Urbanismo. Se prevé que la aprobación inicial de los presupuestos de 2026 se debata en Pleno el jueves 27 de noviembre.

El proyecto de presupuesto recogerá 4,34 millones de euros de inversiones a propuesta del grupo socialista que se adjudicarán tanto a este primer documento (1,54 millones) como a los remanentes de tesorería de la segunda mitad del año (2,8 millones). Así, se destinarán 1,5 millones a obras de reurbanización en Monasterio de Urdax y 40.000 euros al Plan de Convivencia. Respecto a los 2,8 millones imputables a remanentes, se invertirán 1,5 millones en las fases 2 y 3 de Pío XII (zona de Hospitales y zona de Edificio Singular, respectivamente), 1 millón a asfaltado y alumbrado en barrios y 300.000 euros a la experiencia piloto de microbús eléctrico para conectar el centro y Milagrosa.

Respecto a los 4 millones de euros en enmiendas, el acuerdo recoge que de éstas 2 millones repercutirán en este primer proyecto de presupuesto mientras los otros 2 millones irán contra los remanentes. Este listado de enmiendas incluye una veintena de propuestas entre las que destacan los 500.000 euros para actuaciones de caminabilidad, 200.000 euros para alumbrado, 180.000 para mobiliario urbano, parques infantiles y gimnasios al aire libre, 150.000 para la redacción de proyectos de movilidad o 100.000 para presupuestos participativos en Buztintxuri. Además, se destinarán 100.000 euros a impulsar el Mercado Municipal de Ermitagaña y 100.000 para eventos deportivos de impacto en la ciudad, dentro del convenio de colaboración con NICDO.

El acuerdo presupuestario mantiene como ejes estratégicos el impulso del I Plan de Convivencia de Pamplona y una serie de prioridades para mejorar la ciudad. Entre ellas, se encuentran el Plan Municipal de Vivienda Asequible, la reurbanización del paseo de Sarasate, completar el corredor sostenible de Pío XII o resolver de manera integral y con participación ciudadana la problemática de la rotonda de San Jorge.

(Seguirá ampliación)