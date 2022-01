El equipo de gobierno de la MCP critica la "oposición sin alternativa" de NA+ a la planta de residuos

Se muestra en "plena sintonía" con el Gobierno en la "retramitación" del proyecto, que se podría retrasar seis meses

PAMPLONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha insistido en la necesidad de la planta de tratamiento de residuos de Imárcoain y ha criticado la "oposición sin alternativa" de Navarra Suma, a quien ha llamado a "recapacitar" y no hacer "política barata con los residuos" por "una rentabilidad electoral inmediata".

El presidente de la MCP, David Campión, ha comparecido este viernes en rueda de prensa, acompañado por representantes de los grupos políticos que gobiernan la Mancomunidad -Aritz Ayesa (EH Bildu), Maite Esporrín (PSN), Manuel Romero (Independientes de la Comarca) y Patxi Leuza (Geroa Bai)- para trasladar su postura tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anula el plan urbanístico de ampliación de la 4ª fase de la Ciudad del Transporte, que incluía la instalación de la planta de residuos de Imárcoain.

Campión ha manifestado que "el verdadero problema no es la sentencia, es seguir enterrando residuos sin tratar". "No podemos ni queremos caer en la política del ruido y de la rentabilidad inmediata en este tema", ha recalcado.

Según ha destacado, la sentencia "se refiere a un trámite urbanístico realizado por el Gobierno de Navarra, por lo tanto la MCP no tiene ninguna responsabilidad ni jurídica ni económica". Además, ha remarcado que "no cuestiona en absoluto la idoneidad de la planta, su ubicación o su necesidad". En este sentido, ha apuntado que la Mancomunidad tiene "cláusulas de salvaguarda que le permitirían recuperar el dinero invertido en la compra de la parcela en el caso extremo de que no pudiera finalmente construirse la planta".

Ha destacado que la MCP está en "plena sintonía" con el Gobierno de Navarra en la "retramitación urbanística necesaria" que, según sus cálculos, provocaría un retraso en el inicio de las obras "no mayor a seis meses".

El presidente de la Mancomunidad ha afirmado que la necesidad de una nueva planta así como "todos los criterios utilizados para la elección" de su emplazamiento "fueron públicamente debatidos y aprobados por los grupos" hoy representados en la entidad, incluido UPN. Y ha reprochado que "sólo en el momento de concretarse su ubicación" en el polígono perteneciente al Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz, UPN "se desmarcó del consenso y comenzó una intensa campaña que dura hasta nuestros días" pidiendo la paralización del proceso en los recursos interpuestos. A este respecto, ha resaltado que "se han desestimado 25 recursos de todo tipo" sobre la planta.

David Campión ha indicado que "respetamos la postura" del Ayuntamiento del Valle de Elorz "aunque creemos que se equivoca". Y ha asegurado que "el argumento de que la planta iba a devaluar el polígono y evitar la instalación de nuevas empresas de logística se ha mostrado erróneo". En estos momentos, ha replicado, "lo único que está retrasando la implantación de nuevas empresas" son los recursos presentados.

"PROBLEMA AMBIENTAL"

El presidentes de la MCP ha advertido que "el problema ambiental de los residuos es gravísimo" ante el que "vamos muy tarde". Y ha destacado que "por fin contamos con una solución factible y a corto plazo, que se basa en una vuelta de tuerca a la recogida selectiva de los residuos y en el posterior tratamiento y valoración de la materia orgánica y su aprovechamiento como compost y energía para vehículos públicos".

Por ello, ha considerado que "no es entendible la oposición sin alternativa o con propuestas improvisadas y cambiantes" de NA+. Así, ha destacado que en el equipo de gobierno de la MCP "están representadas muchas visiones políticas" que se han "alineado en la búsqueda de unos objetivos urgentes e irrenunciables". Por ello, ha apelado a NA+ a "recapacitar" y a no hacer "política barata con los residuos".

Finalmente, ha recordado que la responsabilidad de los residuos urbanos es "de cada ayuntamiento" y la Mancomunidad "es un medio del que nos hemos dotado" para "gestionarlos de la mejor manera posible". Ha advertido que "la actual situación incumple la ley y es objeto de importantes tasas de vertido y sanciones" que "se carga al recibo de las ciudadanía".

CRITICAS DE LOS GRUPOS A NAVARRA SUMA

El representante de EH Bildu en la Mancomunidad, Aritz Ayesa, ha destacado que el proyecto de la planta de residuos cuenta con un "acuerdo muy amplio" y ha criticado que NA+ "no está aportando ninguna solución". "No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo", ha subrayado Ayesa, quien ha indicado "vamos a poner mucho énfasis en que esta solución siga y llegue a buen puerto".

La socialista Maite Esporrín ha apoyado la construcción de la planta de Imárcoain porque "es una solución ecológica y sostenible para tratar este grave problema que tiene la MCP". Y ha lamentado la actitud "tremendista y nefasta" de NA+ en las instituciones "donde no gobierna".

Patxi Leuza, de Geroa Bai, ha acusado a NA+ de apostar por "el pasado" y ha acusado a la coalición de proponer "soluciones irreales". "Todos sabíamos que Góngora tenía fecha de caducidad", ha destacado, para añadir que "el problema no es la ubicación" sino "la política de ir en contra de todo" de NA+.

El alcalde del Ayuntamiento del Valle de Aranguren y portavoz de los independientes, Manuel Romero, ha afirmado que se sienten "totalmente respaldados" por la MCP. Ha explicado que "tenemos un convenio firmado con la MCP que tiene fecha límite de vertido en Góngora en junio de 2024". Más importante, ha remarcado, es que el convenio "no da cobertura legal a lo que se está haciendo ahora" y "no dice para nada que se pueda seguir vertiendo en las condiciones que se vierte ahora". Así, ha acusado a NA+ de fomentar "el incumplimiento de las leyes".