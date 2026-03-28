El equipo MASANZ_V3, del Instituto Mariana Sanz de Pamplona, ganador de la 8ª edición de CanSat Navarra

El equipo MASANZ_V3, del Instituto Mariana Sanz de Pamplona, junto con el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo MASANZ_V3, del Instituto Mariana Sanz de Pamplona, ha resultado este sábado ganador de la octava edición del proyecto CanSat Navarra, un desafío que consiste en crear y lanzar un satélite de pequeño tamaño (similar a una lata de refresco) hasta alcanzar una altura de 1 kilómetro. Este grupo será el encargado de representar a la Comunidad foral en la fase nacional del certamen, que se celebrará el próximo mes de mayo en Badajoz.

El fallo se ha dado a conocer en Baluarte, tras una presentación final de los proyectos ante un jurado especializado que ha puesto el broche a meses de trabajo, diseño y preparación por parte del alumnado participante.

En total, 67 estudiantes de Secundaria de la Comunidad foral, encuadrados en 15 equipos de nueve centros de Pamplona, Marcilla y Tafalla, han participado en el proyecto, que tiene como objetivo "impulsar las vocaciones STEM (acrónimo que engloba las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), así como fomentar el trabajo en equipo y la creatividad", explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

La primera jornada de la fase final del desafío se celebró el pasado viernes en Lerín, donde los distintos equipos afrontaron la última misión del proyecto: lanzar sus satélites en un entorno real. Al acto acudió el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, encargado del lanzamiento de uno de los tres prototipos.

Completado el reto del vuelo, los grupos iniciaron la fase de aterrizaje seguro, gracias al sistema de paracaídas diseñado por cada equipo. Además, realizaron un análisis de los datos obtenidos durante el tiempo que permaneció el dispositivo en el aire, algo que pudieron completar gracias a los sistemas de alimentación energética, sensores, mecanismos de recuperación y sistemas de comunicación del aparato, que cuenta con los mismos elementos que un satélite real.

Ya en el último acto del programa, las salas Luneta 1 y 2 del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte han acogido este sábado las exposiciones orales de los equipos. En la evaluación se han tenido en cuenta tanto los resultados técnicos obtenidos durante el lanzamiento como el proceso de diseño, la calidad de la ingeniería desarrollada, el trabajo en equipo y la capacidad de comunicación.

Tras la celebración de un quiz conjunto con todos los participantes, una dinámica que ha sido novedad en esta edición, se ha dado conocer al equipo vencedor del certamen y se han repartido otros tres reconocimientos en las categorías mejor propuesta científica, mejor ejecución técnica y mejor comunicación del proyecto.

En la entrega del premio ganador, el consejero García ha destacado la importancia de este programa en el impulso en la divulgación científica y el fomento de las vocaciones STEM, especialmente entre las alumnas. "Iniciativas como esta ayudan a que llevemos 8 años consecutivos creciendo en alumnas matriculadas en grados STEM, llegando a 2.390 en el curso 2024-2025", ha resaltado.

En el acto también han participado la directora de infraestructuras culturales de NICDO, Paula Noya; la alcaldesa de Lerín, Esmeralda Maso; y Javier Goicochea Fernández, vicerrector de Enseñanzas de la UPNA, personas encargadas en conceder el resto de reconocimientos.

El equipo MASANZ_V3 representará ahora a Navarra en la fase estatal de CanSat con el objetivo de lograr su clasificación para la gran final europea.

En esta octava edición de CanSat Navarra también han participado los conjuntos Irabia-Izaga, Space Makers, Latón Milenario, Cansatos, Space Y, Gagarin Expedition, MASANZ_V3, Astrosat, Tecnocrew, Navarro Villoslata, El Orbe, Apeiron, ZeruSat, Alta Volant y EQüipo Pq. BORRAR EL GANADOR. Programa de la Agencia Espacial Europea

El proyecto CanSat Navarra está promovido por NICDO-Planetario, como nodo de la Agencia Espacial Europea (ESA), impulsora del programa educativo a través de ESERO Spain, que tiene como principal objetivo despertar el interés de los y las estudiantes de Educación Secundaria por las carreras científicas y tecnológicas.

El reto del proyecto es diseñar, construir y lanzar un mini satélite del tamaño de una lata de refresco para recopilar y analizar datos, un proyecto que engloba tecnología, física y programación y para el que también es preciso la colaboración y el trabajo en equipo.

La iniciativa cuenta con el apoyo del departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, así como con la colaboración de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), que ha albergado jornadas de preparación técnica, mentorías y validaciones de diseño; y el Ayuntamiento de Lerín, municipio que ha acogido el lanzamiento de los satélites.