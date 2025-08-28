Erripagaña cuenta con la escuela infantil más grande de Navarra, con espacio para 144 niños

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha visitado este jueves en Erripagaña, Egunsenti, la escuela infantil más grande de Navarra. Se trata de la primera infraestructura pública construida en el barrio, que iniciará la educación gratuita del ciclo 0-3 de 144 niños de la comarca de Pamplona en castellano y en euskera. El Gobierno de Navarra ha invertido 5,7 millones de euros en la escuela, cofinanciada con fondos Next-UE MRR a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España.

Junto a la presidenta, han visitado el nuevo centro educativo la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; las alcaldesas de Burlada, Berta Arizkun; Pamplona, Joseba Asiron; Valle de Egüés, Xuriñe Peñas; y la teniente de alcalde de Huarte, Isabel Etxeberria. En la visita a las nuevas instalaciones también estaba presente la directora de la escuela, Silvia del Agua Amigo.

EDUCACIÓN PÚBLICA

Tras conocer las instalaciones de Egunsenti, que ultima los preparativos para acoger a niños este lunes, la presidenta Chivite se ha admirado del edificio, "un ejemplo de cómo la arquitectura se pone al servicio de la educación". "Todo está pensado para las necesidades concretas de niñas y niños muy pequeños. Hay pocos centros como este en todo el país", ha dicho.

María Chivite ha subrayado el valor de la educación pública de calidad, "por centros como este, sólo la educación pública garantiza una sociedad más justa y equitativa". Con este propósito, la presidenta ha recordado las actuaciones del Gobierno de Navarra para desarrollar el primer ciclo de infantil, 0-3, y hacerlo sin coste directo para las familias, "quienes traigan a sus hijas e hijos a este centro o a otro centro público no pagará nada". También ha reafirmado la vocación pedagógica del ciclo 0-3 superando la visión asistencialista que tenía en el pasado, "no estamos hablando de una guardería, los niños y niñas aprenden siguiendo un currículo de enseñanza específico que hemos aprobado recientemente".

La delegada del Gobierno de España en Navarra, Alicia Echeverría, también se ha dirigido a los medios tras la visita a la escuela, construida también con fondos europeos reorientados a Navarra por el Gobierno central. A esto se ha referido Echeverría en su intervención: "La escuela infantil Egunsenti es un ejemplo del poder transformador de los fondos europeos, que nos están permitiendo mejorar y modernizar nuestros servicios públicos, también en otras áreas como la salud o los servicios sociales", ha dicho.

"La inversión de 5,7 millones en esta escuela, ha proseguido la delegada, forma parte de los 631 millones que Navarra ha recibido hasta el primer semestre de 2025 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para su gestión por el Gobierno de Navarra. En el trabajo conjunto y coordinado del Gobierno de Navarra y el ejecutivo central, ganan los navarros y las navarras disfrutando de más y mejores servicios públicos", ha concluido.

PRIMERA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN ERRIPAGAÑA

La Escuela Infantil Egunsenti supone la primera gran infraestructura pública que el Gobierno de Navarra pone en marcha al servicio de los vecinos de las áreas colindantes y, especialmente, de Erripagaña, entidad que se reparte en cuatro municipios y supera los 11.000 habitantes.

Ayudado por la financiación europea gestionada a través del Estado, el Gobierno de Navarra ha invertido en la construcción de la escuela un total de 5.712.005 euros. Cuenta con igual número de plazas en castellano y euskera, 77 que integran hasta totalizar 144 niños entre 0 y 3 años. Repartido el alumnado en un total de 12 unidades según la ratio correspondiente a cada edad. Atenderá en centro personal propio de Educación: 12 educadoras, 4 personas de servicios generales dedicadas a la limpieza, una cocinera ayudada por dos auxiliares.

El espacio educativo, construido en planta baja, ocupa 2.230 metros cuadrados de una parcela cedida para este uso por el Ayuntamiento de Burlada. Se accede por un recibidor a la zona de servicios, que se abre a un luminoso jardín lúdico interior, tomando la estructura de los atrios de las domus romanas. Este patio, tapizado con césped artificial y elementos para el juego, está flanqueado por las dos alas, una para castellano y otra para euskera, en las que ubican tres aulas dobles, de 101 metros cuadrados cada una, con sus aseos incorporados y sendos dormitorios. También se dispone de aulas de silletas, salas de usos múltiples y de psicomotricidad y tres talleres. En la zona de servicios se distribuyen los espacios de dirección, salas de reuniones, cocina, cuartos de instalaciones y lavandería, así como aseos y vestuarios de personal. El diseño del patio interior se concibe como un jardín lúdico.

El diseño del edificio es obra del estudio de arquitectura Themolino Proyectos S.L.P., responsable también de la dirección facultativa de las obras, que han sido llevadas a cabo por Construcciones Mariezcurrena S.L. bajo la coordinación de seguridad y salud de Aingeru Bozal y Yosune Iso.

COMPROMISO CON EL CICLO 0-3 EN 95 LOCALIDADES NAVARRAS

Este año Educación invertirá 6.602.005 euros, el 17,2% del presupuesto para inversiones, en actuaciones para el ciclo 0-3. Este curso 2025-2026 darán servicio en Navarra un total de 106 escuelas infantiles públicas. De ellas, 99 de titularidad municipal y 7 competencia del departamento de Educación del Gobierno de Navarra. De esta forma, habrá escuelas infantiles en 95 localidades navarras.