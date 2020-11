La Escuela de Música Joaquín Maya presenta un Plan de Atención Digital para garantizar la docencia

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Especial de Música Joaquín Maya, que reinició en septiembre sus clases presenciales tras tener que suspenderlas por la pandemia al inicio del confinamiento, ha elaborado un Plan de Atención Digital, que contempla las respuestas en la manera de impartir la docencia a cualquier escenario de restricciones que se pueda dar en los próximos meses.

La prohibición de mantener abiertos los centros de enseñanza no reglada más allá de las nueve de la noche, decretada hace unas semanas por el Gobierno de Navarra, ha obligado a poner ya en marcha las medidas, propiciando que actualmente varias de las clases que tienen lugar a partir de esa hora se impartan de manera online desde la propia Escuela, ha informado el Ayuntamiento.

El Plan de Atención Digital elaborado por la Escuela Especial de Música Joaquín Maya establece que en el caso de que las autoridades ordenen el cierre de centros educativos, se procederá a la suspensión de la docencia presencial. El calendario escolar seguirá vigente y no se impartirán clases on line ni envíos o correcciones de vídeos u otros materiales fuera de los días y horario lectivo establecidos.

El plan también incorpora las condiciones en las que en este caso se desarrollaría la docencia no presencial si las autoridades sanitarias y educativas establecieran que el profesorado puede realizar su trabajo en el centro educativo. Del mismo modo que se realizaron inversiones para dotar a la escuela de todos los elementos de desinfección, protección y señalización que permitieran una docencia presencial segura, ahora, para posibilitar que las clases on line se puedan impartir desde las aulas de la escuela, se ha provisto a todos los equipos con webcams, ha detallado.

La Escuela de Música es un centro de enseñanza no reglada, por lo que desde el momento en el que el Gobierno de Navarra decretó que el horario máximo de apertura de estos centros debía finalizar a las 21 horas, el Plan se puso en marcha para dar respuesta a las clases que se alargan hasta las diez de la noche. Las medidas previstas recogen que en esta situación se procurará reubicar al alumnado en otros horarios, siempre que la ratio de las actividades grupales se cumpla y/o el profesorado de instrumento de la especialidad de que se trate tenga tiempo lectivo presencial en el que poder impartir las clases del alumnado afectado.

En aquellos casos en que el cambio no fuera posible se realizará atención no presencial, como así está ocurriendo en varias de las clases de instrumento y lenguaje musical, que desde hace unas semanas se imparten desde la propia Escuela de forma telemática.

EL PLAN FIJA ASPECTOS CONCRETOS PARA CADA TIPO DE CLASES

En los casos en los que no se pudiera seguir ofreciendo la docencia presencial, las clases individuales de instrumento y clases grupales de lenguaje musical se impartirán on line desde el aula correspondiente de la Escuela de Música. El enlace para unirse a la clase on line se enviará al alumnado por correo electrónico con antelación. El día, hora y duración de la clase no sufrirán modificaciones respecto a lo establecido en el inicio del curso.

Para las clases de lenguaje musical se mantendrán los grupos de 'desdoble', de manera que habrá una clase on line de una hora cada semana. Se seguirá utilizando la plataforma web lenguajemusical.net, que desde el inicio del curso ha puesto en marcha el profesorado de la asignatura. La asistencia a las clases on line será obligatoria y será de aplicación el régimen de faltas establecido en la normativa de funcionamiento interno de la Escuela. Desde el centro se garantizará puntualidad por parte del profesorado tanto en el comienzo como en el final de la clase on line, y se exigirá del mismo modo la misma puntualidad al alumnado, que tendrá que haber establecido la conexión con antelación al comienzo de la clase, de manera pueda comenzar a la hora fijada, ha añadido.

Para las clases de coro se facilitarán videos, audios, enlaces y documentos para el trabajo individual de esta asignatura a través de una plataforma on line. Se estudiará la posibilidad de convocar citas on line para actividades que no requieran sincronización. En el caso de agrupaciones instrumentales y música de cámara, se impartirá clase on line desde el aula del profesorado, adaptando los contenidos a la nueva situación. Los Cursos Monográficos se impartirán a través de una plataforma de conexión telemática.

DESDE EL DOMICILIO DE LOS PROFESORES

En los casos en los que el profesorado deba ser confinado, o las autoridades establecieran que no se puede acudir al centro para impartir la docencia, las clases se impartirán en modalidad on line desde el domicilio de los docentes. El profesor podrá, previo registro por parte del Secretario de la Escuela, disponer para su teletrabajo de los dispositivos, tarjeta de sonido, micrófono, partituras u otro material de la Escuela de Música que fuese necesario. El equipo directivo de la Escuela facilitará los mecanismos para hacer llegar este material al profesor en caso de que no se pueda acudir al centro para recogerlo.

Llegado el caso se comunicaría al alumnado del cambio de docencia presencial a docencia a distancia. El día, hora y duración de la clase serán las establecidas en el inicio de curso. Se garantizará también la atención a aquellos alumnos que tengan una clase presencial inmediatamente anterior o posterior a la clase a distancia.

DESDE EL INICIO DEL CURSO

Las autoridades sanitarias y educativas en Navarra determinaron que el curso académico 2020-2021 diera comienza en 'situación 2', con atención presencial en los centros educativos y la adecuación de horarios de la 'situación 1' a las nuevas condiciones. Sin embargo, la Escuela de Música Joaquín Maya ha organizado desde el inicio de curso las clases grupales conforme a lo exigido en la 'situación 3' para las Enseñanzas de Régimen Especial, que determina que los centros se organizarán de manera que el alumnado pueda recibir de manera presencial al menos el 50% de las clases semanales que le corresponden respetando el horario y grupo que se le haya asignado al inicio de curso.

De este modo, la ratio en las asignaturas de lenguaje y armonía se ha adecuado conforme al espacio disponible en las aulas para cumplir con las medidas de distanciamiento social, acudiendo este alumnado a la mitad de las sesiones presenciales. Para el resto de asignaturas obligatorias la Escuela dispone de espacios que permiten el distanciamiento y el resto de medidas sanitarias contempladas en el Plan de Contingencia.